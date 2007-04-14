Голова Львівської ОДА відмовився від прохідного місця у виборчому списку

Керівник Львівської облдержадміністрації, голова обласної організації політичної партії "Народний Союз Наша Україна" Петро ОЛІЙНИК відмовився від запропонованого йому прохідного місця у списку «Нашої України» на позачергових виборах до Верховної Ради.

Про це П.ОЛІЙНИК особисто заявив кореспонденту УНІАН.

«Своєю відмовою я роблю запрошення всім лідерам національно-демократичних сил до об’єднання на виборах заради майбутнього України. Я своєю відмовою поставив власні амбіції нижче від інтересів держави, моєї роботи на посаді губернатора і зусиль, спрямованих на здобуття перемоги», - зауважив він.

П.ОЛІЙНИК наголосив, що він «залишається вірним Президентові і вважає за потрібне залишатися на Львівщині, щоб забезпечити стабільність ситуації та добробут населення».

Львівський губернатор зауважив, що «міграція лідерів областей у Верховну Раду мною розцінюється, як бажання сховатися за парасольку Верховної Ради».

Також він висловив переконання у перемозі “Нашої України” на виборах. «Ми обов’язково переможемо», - сказав П.ОЛІЙНИК.

Як повідомляв УНІАН, голова Вінницької обласної державної адміністрації Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ також відмовився від участі в позачергових парламентських виборах за списком політичної партії "Народний Союз Наша Україна".