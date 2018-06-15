Іронія долі по-донецьки: електорат Партії регіонів сидить без зарплат

Для того, щоб переконатися в тому, що в країні не виконуються розпорядження президента Віктора Януковича, та ще й із дуже важливої державної проблеми, потрібно пригадати деякі події і заяви чотиримісячної давнини.

У кінці червня цього року Держкомстат оприлюднив дуже неприємну для влади новину про те, що на 1 червня розмір неоплачених зарплат в Україні збільшився на 11,1% в порівнянні зі станом на 1 травня і досяг 1 887,0 млн. грн. А всього за 5 місяців з початку року борг по зарплаті виріс на 28,1%.

Звичайно ж, угорі зчинився великий ґвалт. До того ж з`ясувалося, що найбільший розмір невиплачених зарплат на 1 червня був зафіксований у Донецькій області - 362,5млн. грн., в Луганській області - 171,8 млн. грн. і в Харківській області - 167,8 млн. грн. А це якраз ті регіони, в яких Партія регіонів мала найбільшу підтримку виборців і які забезпечили дуже велику кількість голосів за Віктора Януковича на недавніх президентських виборах.

Зрозуміло, що Віктору Федоровичу не сподобалася така ситуація із заборгованістю по зарплаті, і він рішуче взявся за наведення ладу в цій сфері. Вірніше, зробив таку спробу.

Зокрема, 29 червня президент видав грізне розпорядження, яким зобов`язав уряд та інші органи влади домогтися різкого скорочення розмірів заборгованості по зарплаті вже в найближчі місяці. Мало того, в документі було чітко вказано, що прем`єр-міністр Микола Азаров зобов`язаний до 1 жовтня 2010 року розглянути доцільність подальшого перебування на своїх посадах тих керівників, які не забезпечать мінімум двократного зменшення сум заборгованості по зарплаті.

І після такого прочухана від президента механізм, здавалося, відразу закрутився. Зокрема, глава уряду видав жорстке дорученняміністрові праці й соціальної політики Василю Надразі забезпечити вже до 1 липня скорочення заборгованості по зарплаті на 30%.

Проте потім пристрасті навколо цієї проблеми дещо стихли, президент і прем`єр-міністр зайнялися якимись іншими державними справами, а виконання їх вищезазначених розпоряджень було спущене на гальмах. Зокрема, замість зменшення боргів по зарплаті до 1 липня на 30%, вони реально знизилися всього на 5,0%.

Втім, у наступному місяці темпи скорочення заборгованості дещо зросли – станом на 1 серпня вона зменшилася на 13,5%. Але потім знову відбулося уповільнення процесу – на 1 вересня борг по зарплатах знизився лише на 9,1%. Нарешті, як повідомив Держкомстат минулого понеділка, на 1 жовтня розмір заборгованості по зарплаті зменшився всього на 4,9% і склав 1 340,3 млн. грн.

Таким чином, заборгованість по зарплаті до 1 жовтня скоротилася не мінімум у два рази, як того вимагав у своєму дорученні президент Віктор Янукович, а тільки на 29,0%. Тобто, дане розпорядження глави держави виконано не було.

Причому, дуже цікава картина з динамікою цих показників у регіональному розрізі. Так, трьома областями України, в яких вдалося домогтися в попередньому місяці найбільшого скорочення заборгованості по зарплаті, стали Київська (на 25,6%), Чернівецька (на 23,3%) і Одеська (на 20,7%). Тоді як найгіршими в цьому аспекті виявилися Харківська область, Автономна Республіка Крим і Донецька область, у яких розмір заборгованості не тільки не знизився, але навіть зріс – на 16,4%, 4,5% і 3,4% відповідно. Ще одним регіоном, де збільшився борг по зарплаті, була Черкаська область (на 3,3%).

Як бачимо, найгірше ситуація з погашенням заборгованості по зарплаті попереднього місяця склалася саме в регіонах, які є електоральною вотчиною Партії регіонів і Віктора Януковича. І це дуже дивно бачити, тим більше, напередодні місцевих виборів.

Дивує і ще одна обставина. Щодо більшості видів економічної діяльності протягом вересня в цілому по країні хай і не сильно, але таки скоротилася заборгованість по зарплаті. А ось у сфері державного управління вона, навпаки, збільшилася – на 11,8%, а з початку року - на 54,4%. Цікаво, що завадило уряду не допускати зростання заборгованості хоч би в бюджетній сфері?

Загалом, строга вертикаль виконавчої влади в країні, нібито розбудовою якої так люблять хвалитися останнім часом регіонали, дала сильний збій – причому, в такому животрепетному питанні, як боротьба за скорочення боргів по зарплаті. При цьому зрозуміло, що навряд чи президент зараз, напередодні виборів у місцеві органи влади, почне голосно обурюватися невиконанням його червневого розпорядження.

Ігор Котович