Партія регіонів використовує символіку ООН?

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО обіцяє поінформувати Представництво ООН в Україні відносно використання Партією регіонів символіки Організації Об’єднаних Націй у передвиборчій агітації у Черкаській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив під час робочої поїздки до Черкаської області.

”Останньою знахідкою є розміщення на офіційному логотипі Організації Об’єднаних Націй партійної реклами із закликом голосувати за Партію регіонів (№1) та слоганом: “Партія, яка будує”, - сказав М.ТОМЕНКО.

У зв’язку з цим заступник голови ВР повідомив про свій намір поінформувати Представництво ООН в Україні про те, що “партія влади використовує їхню організацію у передвиборчій боротьбі”.