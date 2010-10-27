Тимошенко: зернотрейдерам треба ще раз підтримати Партію регіонів

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що в Україні немає підстав для введення обмежень на поставки українського зерна на зовнішні ринки.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона сказала вчора на прес-конференції у Миколаєві.

"У нас є розрахунки балансу зерна, і ми можемо твердо сказати, що сьогодні немає ніяких підстав для того, щоб обмежувати експорт зерна. Незважаючи на те, що цього року ми отримали менший урожай, ніж в попередні роки, його достатньо для того, щоб повністю забезпечити нашу країну зерном і не обмежувати експорт", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, нинішній уряд таким чином, обмеживши експорт зерна, віддячив зернотрейдерам за їхню підтримку на президентських виборах. "Зернотрейдерам треба ще раз буде підтримати Партію регіонів на цих виборах, як вони це робили на попередніх, і з зерном у них буде все "добре", як і з поверненням ПДВ", - з іронією зазначила вона.

Лідер "Батьківщини" також нагадала, що за часів прем’єрства Віктора ЯНУКОВИЧА у 2007-2008 роках також обмежувався експорт зерна. "В 2008 році, коли я прийшла в уряд, попереднім урядом ЯНУКОВИЧА тоді також був закритий експорт. Ми його відкривали, ми розпочинали нормальний експорт, і ми вийшли в 2008-2009 роках на третє місце в світі за обсягом експорту зерна, випередивши навіть такі країни, які традиційно лідирують на цьому ринку", - підкреслила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що її фракція порушуватиме розгляд питання про обмеження експорту зерна в парламенті. "Це дуже важливе питання - обмеження експорту - призводить до зниження цін на вітчизняну сільгосппродукцію для всіх фермерів, для виробників зерна, в тому числі, малих сільськогосподарських підприємств. Як тільки експорт закривається – падають ціни на внутрішньому ринку", - пояснила лідер партії "Батьківщина".

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія закликала Україну до прозорості на ринку зернових.

При цьому, за словами представника Єврокомісії Джона КЛЕНСІ, обмеження на експорт мають бути обґрунтовані, відповідно до правил Світової організації торгівлі.

Служби Єврокомісії оцінять деталі запроваджених Україною заходів, зокрема, дату набуття чинності та ретроспективний ефект, і передадуть, “якщо буде необхідно, вагомий месидж українській владі”.

18 жовтня на Урядовому порталі була оприлюднена постанова Кабінету міністрів України від 4 жовтня цього року про встановлення квот на експорт пшениці, жита, кукурудзи, ячменю і гречки.

Квоти встановлені терміном до 31 грудня 2010 року.