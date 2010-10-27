Путін сьогодні здійснить робочий візит до України

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін сьогодні відвідає з робочим візитом Україну, де проведе переговори з прем`єр-міністром Миколою Азаровим і візьме участь у сьомому засіданні Комітету з питань економічної співпраці Російсько-української міждержавної комісії, повідомляє прес-служба російського уряду. В рамках засідання планується обговорити широке коло питань двосторонньої торговельно-економічної співпраці, перш за все в таких сферах, як паливно-енергетичний комплекс, атомна енергетика, транспорт, авіаційна і космічна промисловість, агропромисловий комплекс. Відбудеться також обговорення тематики міжрегіональної і прикордонної співпраці.

За підсумками засідання у присутності В.Путіна і М.Азарова планується підписання кількох угод про співпрацю в різних галузях.

З російського боку в роботі комітету візьмуть участь перший віце-прем`єр Ігор Шувалов, міністр регіонального розвитку Віктор Басаргін, міністр транспорту Ігор Левітін, міністр освіти і науки Андрій Фурсенко, міністр енергетики РФ Сергій Шматко, представники інших міністерств і відомств, а також бізнесу.

В рамках візиту запланована також зустріч голови уряду Росії з президентом України Віктором Януковичем. Очікується, що В.Путін і В.Янукович обговорять питання подальшого розвитку російсько-українських торговельно-економічних зв`язків, а також ряд актуальних міжнародних проблем.

У матеріалах, оприлюднених прес-службою уряду, зазначає РосБізнесКонсалтинг, підкреслено, що в 2010 році почалося швидке відновлення показників торговельно-економічної співпраці між РФ і Україною після спаду, викликаного глобальною кризою. У січні-серпні 2010 р. товарообіг з Україною збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 76,8% і склав близько 22,2 млрд дол., зокрема російський експорт - 13,8 млрд дол. (зростання - 189,%), імпорт - 8,4 млрд дол. (159,7%). Динаміка торгівлі з Україною значно випереджає темпи зростання зовнішньоторговельного обороту Росії в цілому і з країнами СНД.