Тігіпко пропонує «швидко розв'язати руки університетам» щодо комерції

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає, що сьогодні у вузах треба впроваджувати комерцію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора в Донецьку на прес-конференції.

«Я чітко розумію, що необхідно сьогодні у вузах впроваджувати. Справді, там комерцію треба впроваджувати», - заявив С.ТІГІПКО, пояснивши, що «сьогодні проблема для університетів - вони за госпрозрахункових темах одержують гроші, а реально справитися чи якось демократично використовувати ці гроші вони не можуть». «Адже ці гроші приходять і потрапляють у казначейство, а далі починаються ті ж процедури, що й з державними грошима – ті ж тендери, 45 днів і т. д. Я вважаю, що ось тут, насамперед, треба зараз швидко університетам розв`язати руки», - зазначив віце-прем`єр.

У той же час, підкреслив він, «все, що стосується держзамовлення, – там, справді, процедури мають бути достатньо жорсткі і за цим треба стежити і це треба контролювати».

С.ТІГІПКО також підтримав те, що недавно був скасований наказ міністра освіти і науки України Дмитра ТАБАЧНИКА щодо платних послуг у вузах. «Що стосується таких речей (платних послуг у вузах для студентів), вони не дадуть великого ефекту економічного, але печії викличе багато, тому я б точно їх не запроваджував», - додав віце-прем`єр-міністр.