Яценюк поїхав до Москви

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК сьогодні відбув з одноденним робочим візитом до Москви (Російська Федерація).

Як повідомив УНІАН речник МЗС Андрій ДЕЩИЦЯ, програмою візиту заплановані зустрічі А.ЯЦЕНЮКА з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм ЛАВРОВИМ, секретарем Ради безпеки РФ Ігорем ІВАНОВИМ, а також з колишнім прем’єр-міністром РФ, головою Рахункової палати Росії Сергієм СТЕПАШИНИМ.

Під час переговорів сторони планують обговорити актуальні питання українсько-російських відносин та шляхи їх розвитку на найближчу перспективу.

У рамках візиту А.ЯЦЕНЮК планує також зустрітися з представниками української діаспори, відвідати Культурний центр України у Москві та взяти участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку.

Перебуваючи в Москві, міністр закордонних справ України проведе прес-конференцію в інформагенстві РІА “Новости”.