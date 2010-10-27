Янукович поговорив по телефону з главою МВФ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік СТРОСС-КАН обговорили хід виконання Меморандуму про економічну і фінансову політику, укладеного між Україною і МФВ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося в ході їхньої телефонної розмови.

Співрозмовники відзначили взаємне виконання взятих зобов’язань, йдеться у повідомленні.

В.ЯНУКОВИЧ та Д.СТРОСС-КАН наголосили, що нинішній стан співробітництва України та МВФ має конструктивний характер.

Під час розмови також було обговорено роботу місії МВФ, яка прибуде до України в листопаді цього року.

Глава держави висловив переконання, що поточна ситуація в Україні дає підстави для упевненого продовження програми співпраці з Фондом.