У Херсоні обстріляли прес-конференцію кандидата в мери

В Херсоні невідомі обстріляли офіс кандидата на посаду міського голови від Союзу лівих сил Владлена ГІРІНА під час його прес-конференції.

Як повідомив кореспонденту УНІАН сам В.ГІРІН, 26 жовтня близько 19.35 під час проведення прес-конференції в офісному приміщенні фірми, яка належить кандидату, невідомі через вікно двічі вистрелили дробом з гладкоствольної вогнепальної зброї.

За словами В.ГІРІНА, всі присутні на заході попадали на підлогу, але через стрілянину двоє людей, один з яких В.ГІРІН були травмовані дробинами. Також одна з журналісток була поранена осколками розбитого віконного скла.

Під час інциденту жоден з нападників затриманий не був.

В.ГІРІН однозначно пов’язує напад зі своєю політичною діяльністю і вважає, що це «своєрідне попередження когось з його опонентів по боротьбі за крісло мера Херсона». Однак прізвища опонентів В.ГІРІН не назвав.

На думку кандидата, опонентів розлютило те, що про підтримку його кандидатури вже заявили кілька політичних сил. Зокрема, під час прес-конференції представники Херсонської міської організації Партії зелених оголосили про підтримку В.ГІРІНА. Раніше про таку підтримку оголосила місцева організація Народного Руху України.

Керівник Центру громадських зв’язків УМВСУ в Херсонській області, полковник міліції Олена РЕНКАС підтвердила факт стрілянини і повідомила, що наразі слідчо-оперативна група УМВС розслідує всі обставини інциденту.