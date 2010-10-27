Азарову не подобається, що опозиція виносить бруд з хати

Заяви опозиції про зрив місцевих виборів “луснули, як мильна бульбашка”.

Про це заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України, прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ.

“Інформаційна нісенітниця окремих представників опозиції про нібито зрив виборів і утиски певних політичних сил луснули, як мильна бульбашка. Прикро вразило те, наскільки власні егоїстичні інтереси ці діячі поставили вище інтересів та престижу держави. Вони готові вилити на Україну будь-який бруд, рознести його по всьому світу, аби хоч чимось нашкодити владі”, - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, “хаос і дестабілізація політичних процесів” – це єдине, на що здатна опозиція в Україні. У той же час, глава уряду висловив думку, що в день голосування 31 жовтня виборці дадуть оцінку цим політичним силам.

М.АЗАРОВ наголосив, що підготовка до голосування проведена організовано, уряд надав усі необхідні кошти, всі виборчі дільниці отримали приміщення. “Переконаний, що громадяни України усвідомлюють, що ці політики не змінились, нічому не навчились і нічого конструктивного людям не пропонують”, - зазначив М.АЗАРОВ.