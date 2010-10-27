Янукович дав Льовочкіну ще одну посаду

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ для подальшої розбудови українсько-російських відносин утворив на чолі з главою своєї адміністрації Сергієм ЛЬВОЧКІНИМ Раду експертів з питань українсько-російських відносин.

Про це йдеться в Указі № 974/2010, розміщеному на офіційному сайті Президента України.

Згідно з положенням, також затвердженим цим указом, Рада є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

За рішенням В.ЯНУКОВИЧА, що основними завданнями Ради експертів стануть опрацювання пропозицій щодо розбудови міждержавних відносин України з Російською Федерацією, сприяння визначенню основних напрямів співробітництва у сфері українсько-російських відносин та прогнозування його дальшого розвитку, підготовка пропозицій з вирішення проблемних питань українсько-російського співробітництва, а також сприяння діяльності українських частин робочих органів Українсько-російської міждержавної комісії.

Як пояснюється в положенні про експерту раду, цей орган зможе вносити Президентові України пропозиції щодо розбудови українсько-російських міждержавних відносин, підвищення ефективності діяльності українських частин робочих органів українсько-російської міждержавної комісії, а також одержувати в установленому порядку від центральних органів виконавчої влади, державних органів, підприємств, установ та організацій інформацію і документи, необхідні для роботи Ради експертів.

Склад Ради експертів сформовано з 26 осіб.