ДУСя купила три джипи-«швидкі допомоги» за 4,5 мільйона гривень

Державне управління справами купило три автомобілі "Тойота Секвойя" в комплектації "швидка допомога" (вартість однієї машини становить 129 896 євро або 1,429 млн. грн.).

Про це повідомляє газета "Сегодня"(№ 238 від 27 жовтня 2010 року).

"Ці три авто призначено для лікарні у Феофанії", - повідомив голова ДУС Андрій КРАВЕЦЬ.

За його словами, наразі не планується повертати "швидку" в президентський кортеж.

Як повідомляв УНІАН, машину "швидкої допомоги" було виключено зі складу президентського кортежу після аварії в квітні 2010 року на Харківській площі Києва, в результаті якої загинув таксист Олексій Чижиков, а двоє його пасажирів зазнали серйозних травм.

До цього випадку президентський кортеж супроводжувала швидка допомога "Фольксваген Транспортер", яка може розвинути максимальну швидкість на рівні 150 км/год. Водій швидкої допомоги, якого визнали винуватцем ДТП, назвав недостатню швидкість автомобіля головною причиною аварії.

"Тойота Секвойя" здатна розвивати швидкість 175 км/год.