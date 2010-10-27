Тимошенко завтра презентує свій Інтернет-проект

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО 28 жовтня об 11.00 презентує новий Інтернет-проект «Україна третього тисячоліття».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Батьківщини”, відзначивши, що цей проект є спільною розробкою інтелектуальних кіл громадянського суспільства пакету найактуальніших для України законопроектів та проекту нової Конституції.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, проект «Україна третього тисячоліття» дозволить почути кожного інтелектуала, кожну розумну людину, зробити Конституцію не під конкретного політика, а під власний народ, під вимогу сучасного часу та для зміцнення нашої незалежної європейської держави.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що дописувачі проекту «Україна третього тисячоліття» матимуть змогу не тільки подавати власні пропозиції щодо законопроектів, але й дискутувати, обмінюватися думками тощо.

За словами лідера «Батьківщини», робота проекту координуватиметься стратегічною радою та робочими групами по кожному законопроекту, «що стане досить потужною основою для формування кадрового потенціалу країни». «Ми подаруємо разом з вами і разом з усім народом України той пакет ключових, важливих законопроектів, який і дасть нам країну третього тисячоліття. Я вірю, що спільні зусилля, спільна мета, яку ми поставимо, і чіткий шлях, який ми до нього прокладемо – це і є той алгоритм, який дозволить нам досягти успіху», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Презентація нового Інтернет-проекту «Україна третього тисячоліття» відбудеться за адресою: вул. Північно-Сирецька, 1-3, «Савік Шустер студія».

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