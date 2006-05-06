Робочу групу з питань перепідготовки держслужбовців очолив Васюник
18:45, 06 травня 2006Політика
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Розпорядження Президента розміщене на його офіційному сайті
Президент України Віктор ЮЩЕНКО створив робочу групу з питань розвитку системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
Як ідеться у розпорядженні Президента, розміщеному на його офіційному сайті, керівником робочої групи призначено першого заступника голови Секретаріату Президента Івана ВАСЮНИКА.
Робочій групі доручено підготувати та внести до 1 червня 2006 року пропозиції щодо перспективних напрямів розвитку системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
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