Робочу групу з питань перепідготовки держслужбовців очолив Васюник

Президент України Віктор ЮЩЕНКО створив робочу групу з питань розвитку системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Як ідеться у розпорядженні Президента, розміщеному на його офіційному сайті, керівником робочої групи призначено першого заступника голови Секретаріату Президента Івана ВАСЮНИКА.

Робочій групі доручено підготувати та внести до 1 червня 2006 року пропозиції щодо перспективних напрямів розвитку системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.