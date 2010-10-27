Чехія не отримувала документів від України про екстрадицію Данилишина

Наразі Чехія не отримала від України документів про екстрадицію колишнього міністра економіки Богдана Данилишина, повідомив Радіо Свобода речник міністерства юстиції Чехії Їржі Говорка.

За його словами, станом на вчорашній вечір Україна лише пообіцяла передати запит про видачу колишнього українського урядовця.

Генеральна прокуратура України минулого тижня заявляла про те, що процес екстрадиції вже розпочався.

В Україні Данилишина звинувачують у фінансових зловживаннях на суму близько 14 мільйонів гривень, він провину заперечує.

Колишнього міністра економіки України затримали в Празі 18 жовтня. За даними міністерства юстиції Чехії, тепер він перебуває у камері попереднього ув’язнення.

Напередодні Юлія Тимошенко заявила про те, що як екс-прем’єр і лідер партії «Батьківщина» просить Чехію надати Данилишину політичний притулок. Сам він, за свідченням адвокатів, розглядав таку можливість, але ще не вирішив, чи варто йти на такий крок.

Адвокати Данилишина повідомили про те, що просять чеське правосуддя випустити його під заставу.