Прихильники Тимошенко взяли в «облогу» ТВК на Київщині

У Сквирі Київської області розпочалося пікетування територіальної виборчої комісії Сквирського району з вимогою включення представників опозиційних партій до складу виборчих комісій та порушення кримінальної справи щодо голови ТВК.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі “Батьківщини”, заявив народний депутат, лідер «Батьківщини Молодої» Євген СУСЛОВ.

За його словами, “понад півтори тисячі громадяни вийшли під стіни Сквирської ТВК висловити обурення тим, що у Сквирському районі до складу виборчих комісій не включено жодного представника партії «Батьківщина» та інших опозиційних партій. Натомість від декотрих опозиційних партій включені нібито члени цих партій, кандидатури яких ці партії не подавали”.

«Представники опозиційних політичних сил зверталися до голови ТВК Ганни НЕМЕРЖИЦЬКОЇ із заявами та зверненнями, однак голова ТВК не надала жодної відповіді, а, натомість, дала вказівку зачинити двері і не впускати жодного представника опозиційних політичних сил, не приймати від них заяви та не надавати копії протоколів ТВК», - повідомив депутат.

За словами Є.СУСЛОВА, “керівник ТВК також відмовилась зустрітись з ним як з народним депутатом України та втекла до Сквирської державної адміністрації”.

Є.СУСЛОВ вважає, що місцева влада грубо втручається у виборчий процес в інтересах Партії регіонів. «Ми вимагаємо дотримання закону, включення наших представників до складку ТВК і ОВК та порушення кримінальної справи щодо голови ТВК», - заявив депутат.

«Оскільки прокурор Сквирського району «раптово виїхав за межі населеного пункту», я повідомив про це Генеральну прокуратуру та очікую на відповідну реакцію вищого державного органу, покликаного наглядати за дотриманням законності в країні», - наголосив Є.СУСЛОВ.