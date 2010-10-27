Наша Україна запустила «гарячу лінію»

Партія «Наша Україна» проводить кампанію із захисту чесних виборів, головним завданням якої захист права громадян на вільний вибір та забезпечення чесного підрахунку результатів голосування. Про це повідомляє сайт політичної сили.

Протягом двох тижнів працює Гаряча телефонна лінія, відкрита в рамках кампанії, і юристи «Нашої України» надають невідкладну правову допомогу виборцям.

Нагадуємо, що кожен українець може повідомити про фальсифікації на виборах, подзвонивши на безкоштовний телефон: 0 800 50 28 18. 31 жовтня Гаряча лінія працюватиме цілодобово.

"Наша Україна" закликає всіх громадян прийти на вибори та підтримати кандидатів, які своїми справами довели, що заслуговують довіри, і навпаки, усунути від влади тих, хто нею зловживає.