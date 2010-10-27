Данилишин написав лист Януковичу

Екс-міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, аби той забезпечив виконання законодавства при розслідуванні справи проти нього.

Про це йдеться в листі Б.ДАНИЛИШИНА до глави держави, копію якого передано УНІАН.

Б.ДАНИЛИШИН наголосив, що змушений звернутися до В.ЯНУКОВИЧА як до гаранта додержання Конституції України, прав i свобод людини i громадянина, виходячи з міркувань не тільки захисту своєї особистої свободи, честі й гідності, а й враховуючи загальносуспільні інтереси.

Екс-міністр економіки наголосив, що вci звинувачення на його адресу, якi з подачi представників Генеральної прокуратури України звучать у засобах масової iнформацiї, з усiєю очевидністю є абсолютно безпідставними. “Усе своє життя я вчиняв i вчинятиму дії, виключно відповідно до вимог законодавства”, - наголосив Б.ДАНИЛИШИН. Він зауважив, що пропозицію увійти до складу уряду України, очоливши Mіністерство економiки, сприйняв не тільки як додаткову можливiсть для реалiзацiї його професiйних напрацювань та розробок його колег, а i як визнання авторитету академiчної науки, потенціалу її кадрів.

Б.ДАНИЛИШИН стверджує, що, обіймаючи посаду міністра, відповiдно до складеної присяги та власного сумлiння, в межах можливого, він забезпечував формування i реалiзацiю державної полiтики у економiчнiй сферi, вирiшення iнших полiтичних питань, зокрема й з питань державних закупiвель, нiколи не маючи намірів завдати шкоди державi.

За його словами, прийняття рiшень щодо державних закупiвель вiдбувалося пiсля отримання вcix належних висновкiв державних службовцiв, експертних груп і погоджень як у межах апарату міністерства, так i поза його межами. При цьому, наголосив екс-міністр, він домiгся суттєвого поліпшення стану справ, ліквідації одіозних штучних структур на зразок тендерної палати, зменшення кiлькостi закупівель в одного учасника порiвняно з iншими способами закупiвлi.

”При цьому погодження закупiвель в одного учасника, неправомірне проведення якого мені закидають (називаючи чомусь цей встановлений законодавством спосiб закупiвлi «неконкурентним»), здiйснювалося лише за певних умов вiдповiдно до процедури, визначеної чинним тодi "Положенням про закупiвлю товарів, робiт i послуг". Подiбна практика iснувала як до мого приходу на посаду міністра, так i пiсля. До того ж, мною та одним з моїх заступникiв погоджувалась не сума, а форма, процедура закупiвель, яка, до того ж, обиралась не Міністерством економіки а учасником-заявником”, - наголошує Б.ДАНИЛИШИН в листі.

Екс-міністр запевнив, що безпосередньо з учасниками тендерів він не контактував, персональної зацiкавленостi у вирiшеннi цих питань не мав, а вiдповiдну документацiю за перiод його роботи в міністерстві можна легко перевірити.

“Сьогоднiшня ж атмосфера навколо мене як колишнього члена уряду, офiцiйного представника України на мiжнародному piвні, науковця, працi якого перекладено й видано в 16-ти країнах світу, численнi висловлювання вищих посадових осiб Генеральної прокуратури щодо "кримiнальщини" в контексті мого iмені задовго до закiнчення розслiдування навряд чи пiдуть на користь репутацiї України на мiжнароднiй apeнi”, - йдеться в листі.

За словами Б.ДАНИЛИШИНА, оприлюдненi у пресi повiдомлення прес-служби Генеральної прокуратури України про нiбито його вiдмову спiвпрацювати з її органами також не вiдповідають дійсності. Він зазначив, що протягом 2010 року неодноразово з`являвся за викликом для бесiд, надавав усю iнформацiю, яка цiкавила слідчих. “У час, коли проти мене було порушено кримiнальнi справи, я перебував у вiдпустцi у зв`язку з лiкуванням (яке триває), пiдписку про невиїзд не давав i, таким чином, жодних передбачених законом вимог щодо спiвпрацi iз слiдством не порушував. При цьому до мiсць моєї постiйної роботи i проживання після порушення справи жодних повісток з прокуратури досі не надходило, хотів би безперешкодно повернутися на Батькiвщину домогтися встановлення iстини”, - зазначив екс-міністр. Однак, наголосив він, за обставин, що складаються, явно тенденцiйного ведення слiдства та його висвiтлення у засобах масової iнформацiї, є чимало пiдстав для побоювань за своє життя та щодо можливостi проведення об`єктивного встановлення істини.

”Прошу, вельмишановний Вікторе Федоровичу, Вашого втручання для забезпечення вирiшення ycix питань щодо мене у повнiй вiдповiдностi з вимогами закону та справедливостi. У свою чергу запевняю, що готовий i надалi повною мiрою вiддавати себе, свої знання та досвiд служiнню рiднiй Україні”, - зазначив Б.ДАНИЛИШИН.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генпрокуратури, екс-міністр економіки України, академік Б.ДАНИЛИШИН був затриманий 18 жовтня в Чехії при зверненні за допомогою до лікувальної установи.

Тим часом адвокат колишнього міністра економіки України Степан УКРАЇНЕЦЬ заявив у коментарі УНІАН, що Б.ДАНИЛИШИН сам вирішив зустрітися з українськими слідчими і добровільно прийшов на цю зустріч у посольство України в Чехії у супроводі адвокатів.

Адвокат підкреслив, що затримання Б.ДАНИЛИШИНА відбулося прямо на території посольства.

За інформацією МВС України, Б.ДАНИЛИШИН “звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 "зловживання владою або службовим становищем" Кримінального кодексу України”.

Генеральна прокуратура України розпочала процедуру екстрадиції Б.ДАНИЛИШИНА.