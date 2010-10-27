Публічні дебати «Туризм – пріоритетний сектор української економіки?»

28 жовтня в Києві відбудуться публічні дебати на тему: «Туризм – пріоритетний сектор української економіки?». Дебати проводить Фонд "Ефективне управління" у партнерстві з британською компанією Intelligence Squared.

На цей раз запрошені спікери і аудиторія ділитимуться думками про те, чи повинен туризм стати пріоритетним сектором економіки України.

Свої аргументи «за» і «проти» висловлять: віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ, глава Marriott Hotels International Ltd. по країнах Східної Європи Івіца ЧАЧИЦ, журналіст, керуючий партнер pro.mova Євгеній ГЛІБОВИЦЬКИЙ та голова правління Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ.

Питання про те, чи відповідає розвиток туризму цілям довгострокового соціального і економічного зростання України, є особливо гострим і актуальним для економіки країни. Чи зможе ця галузь забезпечити достатню окупність капіталовкладень в коротко- і середньостроковій перспективі? - Відповідь на це та на інші запитання присутня на дебатах аудиторія зможе одержати під час виступу спікерів, після чого будь-який з учасників дебатів зможе включитися в дискусію.

Найбільш обговорюваною може виявитися тема проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012. Проте, тема дебатів сформульована в більш стратегічному ключі. З одного боку, Україна володіє високим туристичним потенціалом, зважаючи на унікальне географічне розташування і велику кількість різноманітних туристичних зон, починаючи від лижних курортів Карпат, закінчуючи пляжами Чорноморського узбережжя і музичним фестивалем в Казантипі. З іншого боку, на даний час цей потенціал недостатньо реалізований. Для приведення туристичної інфраструктури України у відповідність з міжнародним рівнем будуть потрібні роки. З цього можна зробити висновок, що Україна навряд чи буде конкурентоздатною на світовому і регіональному ринках туризму найближчим часом. Для залучення більшої кількості туристів Україна повинна вкласти істотні кошти в розвиток транспортної інфраструктури, будівництво, реконструкцію готелів та інших туристичних об`єктів, підвищення якості послуг і рекламу.