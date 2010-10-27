ГПУ візьме за шкірку Луценка і Турчинова через кар'єру водія?

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом зловживання владою або службовим становищем службовими особами МВС за керівництва ним Юрія ЛУЦЕНКА, які оформили на роботу в міліцію водія екс-керівника відомства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив заступник міністра МВС України, начальник Головного слідчого управління Василь ФАРИННИК.

За його словами, порушення полягає в тому, що людина впродовж двох років з моменту працевлаштування в органи внутрішніх справ отримала спеціальні звання від капітана до підполковника, отримувала чималу заробітну плату.

Крім того, загальний стаж роботи водієм у цієї людини складає 22 роки і він був зарахований як загальний стаж роботи в міліції. «Ясно, без міністра, без посадових осіб кадрової служби цього не можна було зробити», - сказав В.ФАРИННИК, зауваживши при цьому, що є документ, підписаний конкретними людьми. На уточнююче запитання, ким саме, він сказав: «Лист підписував Юрій Віталійович, резолюцію ставив ТУРЧИНОВ».

У свою чергу в прес-службі Генпрокуратури УНІАН повідомили, що ще 15 жовтня порушено кримінальну справу за фактом зловживання владою або службовим становищем колишнім керівництвом МВС, внаслідок чого державним інтересам завдано істотну шкоду.

Як зазначили у Генпрокуратурі, справу порушено за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України.