Комуністи пояснили, навіщо вони створюють проблеми Кернесу

Комуністична партія України на виборах Харківського міського голови була готова підтримати кандидатуру від Партії регіонів на посаду мера міста, але не виконувача обов’язків мера Харкова Геннадія КЕРНЕСА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявила народний депутат України, голова Харківського обкому КПУ, кандидат на посаду Харківського міського голови Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА.

Вона відкинула твердження, що бере участь у виборах мера Харкова «за традицією», і наголосила, що за видимістю благополуччя Харкова - «криються величезні проблеми міського господарства».

«Я не можу з цим примиритися, я чудово розумію, якби була кандидатура від Партії регіонів інша, така, яка б могла професійно працювати і забезпечувати розвиток міста – я це публічно казала в Києві, я це публічно казала в Харкові – ми би, комуністи, могли таку кандидатуру підтримати, а не просто індиферентно знаходитися в стороні», - сказала А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА.

Вона зазначила, що відмова комуністів від участі у виборах мера Харкова автоматично означала би підтримку кандидата на посаду Харківського міського голови від Партії регіонів Г.КЕРНЕСА.

«Але та кандидатура, яка сьогодні запропонована Харкову цією партією, партією, з якою ми знаходимося в коаліції, вона чітко вимагала зайняти певну позицію. І тому бути в стороні від виборів, не висуватися, це було неможливо, тому що це трактувалося би, як підтримка цієї кандидатури. Хоча ви розумієте, таку кандидатуру і особисто я як людина, і як харків’янка, і як комуніст, підтримати жодною мірою не можу», - наголосила А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА.