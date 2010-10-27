Луценко називає нісенітницею кримінальну справу проти його водія

Лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО не має розумного пояснення діям прокуратури, яка порушила кримінальну справу за фактом зловживання владою при прийнятті на роботу його водія.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі “Народної самооборони”.

«Розумного пояснення порушенню цієї справи в мене немає. Якщо місяць тому на депутатський запит стосовно фактів дострокового присвоєння звання пану СТОГНІЮ МВС повідомило, що порушень законодавства при цьому не було, то, відповідно, політична складова порушення нової кримінальної справи - цілком очевидна», - вважає Ю.ЛУЦЕНКО.

Він зауважив, що це швидше за все, це пов’язано з його політичною активністю, яка ведеться у цій передвиборчій кампанії у місцеві ради. “Я думаю, що ця справа буде мною виграна так само, як і ті надумані кримінальні справи, що були порушені проти мене у 2007 році», - впевнений лідер «Народної самооборони».

В той же час Ю.ЛУЦЕНКО запевнив, що його не хвилює кримінальна справа щодо нібито зловживання службовим становищем при прийомі на роботу водія.

“На тлі кошмарів, які коїли вчорашні бандити, а нині - кандидати в депутати, претензії до кар’єри водія виглядають як політично вмотивовані і просто смішні», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом зловживання владою або службовим становищем службовими особами МВС за керівництва ним Ю.ЛУЦЕНКА, які оформили на роботу в міліцію водія екс-керівника відомства.

За словами заступника міністра МВС України, начальника Головного слідчого управління Василя ФАРИННИКА, порушення полягає в тому, що людина впродовж двох років з моменту працевлаштування в органи внутрішніх справ отримала спеціальні звання від капітана до підполковника, отримувала чималу заробітну плату. Крім того, загальний стаж роботи водієм у цієї людини складає 22 роки і він був зарахований як загальний стаж роботи в міліції. «Ясно, без міністра, без посадових осіб кадрової служби цього не можна було зробити», - сказав В.ФАРИННИК, зауваживши при цьому, що є документ, підписаний конкретними людьми. На уточнююче запитання, ким саме, він сказав: «Лист підписував Юрій Віталійович, резолюцію ставив ТУРЧИНОВ».