В Одесі вибори на межі зриву: ніхто не знає, де бюлетені

В Одеську міську виборчу комісію досі не надійшли з друкарні бюлетені, внаслідок чого вибори опинилися на межі зриву.

Про це сказав в інтерв`ю УНІАН заступник директора Українського центру соціальної аналітики Валерій ПЕСЕЦЬКИЙ, коментуючи передвиборну ситуацію, що склалася в Одесі.

«Всупереч вимозі виборчого законодавства, в Одеський міськвиборчком досі не надійшли з друкарні і не прийняті на відповідальне зберігання виборчі бюлетені. Хоча крайній термін їх доставки у виборчу комісію закінчився 21 жовтня, внаслідок чого місцеві вибори в мегаполісі опинилися на межі зриву», - сказав В.ПЕСЕЦЬКИЙ.

Експерт підкреслив, що «станом на 27 жовтня ніякої інформації про тираж бюлетенів і місце їх знаходження немає не тільки у довірених осіб кандидатів в депутати і кандидатів на посаду міського голови, а й навіть у членів міської виборчої комісії».

Причому залишається таємницею за сімома печатками процес організованої передачі бюлетенів дільничним виборчим комісіям, котра, згідно із законодавством, має проходити на засіданні міськвиборчкому, акцентував експерт.

Крім того, додав він, «досі немає виразної відповіді також на запитання: чи має місцеве видавництво «Чорномор’я», де розміщувалося замовлення на друкування бюлетенів, належну ліцензію, що дозволяє здійснювати друкування таких документів. Згідно з інформацією з джерел, які заслуговують довіри, такої ліцензії у видавництва немає».

«Ці та інші обставини змушують суб`єктів виборчого процесу в Одесі звертатися із заявами в правоохоронні органи у зв`язку з грубими порушеннями, пов`язаними з передачею виборчих бюлетенів на відповідальне зберігання в міськвиборчком, а також щодо кримінальної відповідальності за це голови міськвиборчкому», - підсумував В.ПЕСЕЦЬКИЙ.