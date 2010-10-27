Тимошенко: "нова країна", яку будує влада, не буде Україною

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що проект, який здійснює влада під назвою "Нова країна", спрямований на знищення всіх складових сильної Української держави.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала сьогодні на прес-конференції в Житомирі, повідомляється на її сайті.

"Я думаю, що такий Податковий кодекс, такий терор проти малого та середнього бізнесу йде від нерозуміння владою, що вона робить і не від розуміння, що означає малий бізнес для України і взагалі для всього суспільства. Я переважно схиляюся до тієї думки, що просто йде зачищення всього того, що створює сильну Українську державу", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Зокрема, за її словами, йдеться про знищення української мови, культури, інтелектуального потенціалу. "Зачищається все українське в нашому рідному домі, як основа процвітання держави. Я думаю, що це комплексні заходи. Я думаю, що це і є та стратегія "нової країни", яка вже Україною називатися не буде", - переконана лідер партії "Батьківщина".