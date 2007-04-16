Політологи оцінюють шанси ”Української правиці” потрапити парламент

Українські політологи сумніваються в шансах виборчого блоку "Рух - Українська правиця" потрапити у наступну Верховну Раду.

Про це свідчать результати опитування експертів, проведеного Центром досліджень політичних цінностей. (УНІАН: 16 квітня відбувся міжпартійний з`їзд УНП, НРУ, УРП "Собор", який затвердив список виборчого блоку "Рух - Українська правиця").

Зокрема, на думку директора Інституту глобальних стратегій Вадима КАРАСЬОВА, „за результати дострокових парламентських виборів до парламенту потраплять праві і правоцентристські політичні сили, але не «правиця». «Правиця», швидше за все, не набере 3%, що дасть змогу «Нашій Україні» представляти інтереси правого і правоцентристського електорату в майбутній Верховній Раді”.

У свою чергу голова Центру досліджень політичних цінностей Олесь ДОНІЙ, зокрема, вважає, що «Правиці» не вистачає харизматичного лідера, що суттєво зменшує шанси блоку для потрапляння у наступну Верховну Раду”.

На думку керівника Центру розширення можливостей Віктора НЕБОЖЕНКА, у “Правиці” поки що мало шансів пройти у парламент, і багато, вважає він залежить від першої “десятки” блоку. ”Якщо ми побачимо надзвичайно енергійних і символічних фігур, то тоді у них шанси є. В електоральному полі є група виборців, які із задоволенням віддали б голоси тільки їм – українським націоналістам. І ця група більше 3%”, - зазначив експерт.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вважає, що „Українська правиця” має суто теоретичні шанси на проходження до Верховної Ради. За його словами, соціологічні заміри дають невисокі рейтинги як окремих партій, які входять до «Української правиці», так і потенційного блоку.