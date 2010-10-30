Скандал в Херсоні: знайшли протокол ТВК з "результатами виборів" (документ)

У Херсоні Комітетом виборців України виявлений проект зведеного протоколу за наслідками виборів мера міста і депутатів в міськраду.

У переданому УНІАН файлі - наперед «підраховані» результати голосів і зведена табличка «переможців» по всіх округах. Згідно цих «підсумків виборів» в Херсоні перемогла партія влади і чинний мер.

«Згідно «протокола» нинішній мер перемагає з результатом 30%, а його конкуренти відстають від нього на 10 і більше відсотків. В той же час, результати соціологічних досліджень, які були оприлюднені напередодні заборони рейтингів, свідчать, що чинний мер не має навіть частини намальованої підтримки у жителів міста», - так прокоментував «протокол» глава організації «Соціальний вимір Херсонщини» Ігор ТРУБАЄВ.

Якщо дані, що їх перехопили журналісти, співпадуть з результатами, які озвучать у результаті підрахунку голосів у міському тервиборчкомі за підсумками голосування, то це стане підтвердженням очевидної фальсифікації виборів, заявив ТУРБАЄВ: «місцева влада впродовж всієї виборчої кампанії демонструє нехтування виборчим законом, чинить тиск на опозиційних кандидатів, перешкоджає роботі ЗМІ, прямо порушує законодавство. Тому в тому, що «результати» виборів виявилися наперед «визначені», до самого голосування, немає нічого дивовижного».

Експерт Центру регіональної політики Анатолій ЛАЗАРЕНКО нагадав, що міське керівництво Херсона під час кампанії опинилося в епіцентрі скандалу пов`язаного з тим, що Віктор ЯНУКОВИЧ, а потім і прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, звинуватили мера і міськвиконком в безгосподарності.

«Деякі експерти стверджують, що тепер єдиним способом політичного самозбереження для мера є високий результат для себе і для партії влади на виборах», - заявив ЛАЗАРЕНКО. За його інформацією, проти мерії і особисто чинного міського голови відкрито більше 10 кримінальних справ, які перебувають в підвішеному стані. Якщо ж фальсифікувати вибори не вдасться, мерові доведеться мати справу з прокуратурою», - упевнений експерт.

Протокол тервиборчкому з вже «підрахованими» результатами дивіться тут