Екзит-пол по Україні

Партія регіонів перемагає на виборах до обласних рад в цілому по Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати екзит-полу компанії GfK, проведеного на замовлення партії “Єдиний Центр”, які були оприлюднені на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, на виборах до обласних рад України Партія регіонів набрала 36,2% голосів виборців, партія “Батьківщина” – 13,1%, “Фронт Змін” – 6,8%, Комуністична партія – 5,9%, “Свобода” – 5,1%, “Сильна Україна” – 4,3%, “Єдиний Центр” – 1,6%.

Проти всіх проголосували 7,2% опитаних виборців.

Компанія GfK-Україна проводила екзит-пол у 9 пріоритетних регіонах. Загалом опитування проводилось на 560 виборчих дільницях за участі понад 1 110 інтерв’юерів. Понад 2 000 респондентів було опитано в кожній з 9 пріоритетних областей. Респонденти вкидали анкети з результатами свого голосування до спеціальних скриньок, що гарантувало анонімність їхніх відповідей. Опитування тривало з 08:00 до 17:00 в усіх населених пунктах, крім обласних центрів та Кривого Рогу (з 08:00 до 19:00).