У Запоріжжі зупинили підрахунок голосів

Запорізька міська виборча комісія сьогодні, 1 листопада, близько 5-ї години ранку ухвалила рішення рекомендувати усім дільничним виборчим комісіям Запоріжжя припинити підрахунок голосів.

Як повідомив УНІАН Олександр РОЩИН - довірена особа кандидата на пост мера Запоріжжя від партії "Батьківщина", раніше низка ДВК припинила підрахунок голосів, пояснюючи це, хто розпорядженнями райадміністрацій, хто - втомою членів ДВК.

"Рішення Запорізької міської виборчої комісії про те, щоб рекомендувати дільничним комісіям Запоріжжя припинити підрахунок голосів, є незаконним і безпрецедентним, так само, як і рішення про припинення роботи, раніше "самостійно" прийняті низкою ДВК", - констатував О.РОЩИН, відзначивши, що незважаючи на явну незаконність даного рішення, "проти його ухвалення у міськвиборчкомі голосували тільки представники двох партій, представлених у Запорізькому міськвиборчкомі - Комуністичної партії України і "Батьківщини".

Як повідомляв УНІАН, згідно з результатами екзит-полу "Савік Шустер студія", незважаючи на те, що ПР одержала серйозну перевагу над "Батьківщиною" і в Запорізькій міськраді, і в Запорізькій облраді, в перегонах за посаду мера Запоріжжя лідирує Олександр СІН - кандидат від "Батьківщини": проголосувавши в цілому за ПР, запорожці проголосували проти її претендента на пост мера Запоріжжя Володимира КАЛЬЦЕВА.