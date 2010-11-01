Ставнійчук: це найбрудніші вибори за всі роки незалежності

Заступник голови ЦВК (1999 - 2007 рр.), член Венеціанської комісії Марина СТАВНІЙЧУК заявляє, що Україна потребує справжньої реформи місцевого самоврядування для продуктивного проведення місцевих виборів.

Про це вона сказала в рамках телемарафону «Вибори 2010: тест на самоврядування» в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Для мене абсолютно зрозуміло, що треба було спочатку провести реформу, і часу було достатньо для місцевого самоврядування… І не тільки часу, а й практичних і теоретичних напрацювань. Майже все було готово. А вже потім треба було проводити вибори, при новій основі, новій системі місцевого самоврядування», - вважає М.СТАВНІЙЧУК.

«У найближчому майбутньому повинно вирішуватися питання конституційного регулювання, нових конституційних засад місцевого самоврядування. Складовими цього процесу є не тільки реформування Конституції. Необхідність є у цілому ряді реформ, які можуть і повинні здійснюватися паралельно із підготовкою положень щодо вдосконалення конституції. Мова йде про Бюджетний і Податковий кодекси, про адміністративну та територіальну реформу. Як би важко це не звучало - все це треба робити», - переконана вона.

М.СТАВНІЙЧУК піддала критиці перебіг виборчої кампанії, який, на її думку, ставив під загрозу міжнародний імідж держави. Член Венеціанської комісії наголосила, зокрема, що діючий виборчий закон має надзвичайно низьку якість і не в змозі забезпечити прозоре волевиявлення громадян. «У цьому полягає цинізм закону. Спочатку він (закон) не створює умови для рівних, конкурентних, транспарентних виборів, а потім не дає можливості, навіть у разі скоєння суттєвих порушень, визнавати вибори недійсними», - прокоментувала вона.

На думку М.СТАВНІЙЧУК, ситуація після місцевих виборів не буде однозначною, і її можна буде оцінювати тільки після того, як і наскільки чесно буде встановлено результати виборів. «Думаю, нам не треба лицемірити перед лицем наших громадян. Абсолютно зрозуміло, що такі виборчі процеси не можуть проходити у демократичній країні. Це найбрудніший виборчий процес за всі роки незалежності України. Але до того, що він такий, багато хто доклався - і у владі, і в опозиції - і уроки з цього треба винести всім», - вважає М.СТАВНІЙЧУК.