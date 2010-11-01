Кандидата в мери Запоріжжя вночі агітували вступити в ПР?

Запорізька ТВК рекомендувала дільничним виборчкомам оголосити “технічну перерву” до 14.00 – “Опора”

Київ. 1 листопада. УНІАН. Запорізька міська територіальна виборча комісія рекомендувала дільничним виборчим комісіям зупинити підрахунок голосів і прийняти рішення про «технічну перерву» до 14.00 сьогоднішнього дня.

Як повідомили УНІАН у Громадянській мережі “Опора” у Запорізькій області, офіційна причина – «через втомленість людей». Цю рекомендацію ТВК дільничні комісії виконали, і члени комісій розійшлись по домівках. Втім, як зазначають спостерігачі “Опори” з місця подій, підрахунок був зупинений саме тоді, коли усі бюлетені вже були пораховані і залишилося тільки підписати протоколи про результати голосування.

За попередньою інформацією, серед кандидатів у мери Запоріжжя лідирує Олександр СІН («Батьківщина»), повідомляє “Опора”. Члени виборчого штабу О.СІНА вважають, що «технічна перерва» надає широкі можливості для фальсифікацій, зокрема для вкидань, псування бюлетенів або інших махінацій з боку суперників. Прихильники О,СІНА зараз намагаються організувати охорону виборчих дільниць до кінця технічної перерви, але не впевнені, що вдасться вберегти результати голосування від фальсифікацій. За даними спостерігачів “Опори”, до будівлі міської ради, де знаходиться Запорізька міська ТВК, підтягуються численні загони правоохоронців.

За неофіційною інформацією, сьогодні вночі О.СІН отримав пропозицію вступити до Партії регіонів в обмін на збереження його перемоги на виборах мера, йдеться у повідомленні.

В “Опорі” зауважили, що за результатами кількох екзит-полів, на виборах мера Запоріжжя О.СІН є лідером. Так, за даними екзит-полу, проведеного компанією «Research & Branding Group», у Володимира КАЛЬЦЕВА (Партія регіонів) – 34,95%, в О.СІНА - 39,35%. За даними екзит-полу, проведеного «Савік Шустер студіос», в О.СІНА 41,26%, у В.КАЛЬЦЕВА – 31,5%.