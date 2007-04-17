Моніторинговий комітет ПАРЄ проти ”підштовхування України до виборів”

Моніторинговий комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи на своєму сьогоднішньому засіданні схвалив проект резолюції по Україні, яку планується ухвалити за підсумками дебатів, запланованих на 19 квітня.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомив член Моніторингового комітету, народний депутат Верховної Ради України Віталій ШИБКО.

“Головне – що знято підштовхування до позачергових виборів”, - сказав він.

За словами В.ШИБКА, в проекті міститься заклик до політичних сил України знайти вихід із ситуації шляхом переговорів та пошуку консенсусу.

При цьому, за словами українського члена Моніторингового комітету, в проекті резолюції зазначається, що нові вибори було б краще проводити за зміненим виборчим законодавством та після відмови від імперативного мандату.

Крім того, проектом резолюції пропонується рекомендувати Україні внести зміни до Конституції. За словами українського депутата, члени Моніторингового комітету під час засідання висловили розуміння того, що нинішні українські проблеми певною мірою викликані недосконалістю Основного закону.