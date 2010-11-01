Грач розповів про небіжчиків, що ожили на годину, і 6-місячних членів комісій

Лідер кримських комуністів Леонід ГРАЧ вважає, що, "незалежно від остаточного оголошення результатів, вже зараз можна сказати про тотальну фальсифікацію місцевих виборів", що відбулася в Україні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Кримського рескому КПУ.

"Попередні підсумки виборів - це торжество шахраїв. Це гримаса авантюристів з Партії регіонів: від голосування небіжчиків в Алушті, що ожили на одну годину, і до роботи у виборчкомах шестимісячних членів комісій в Львові. Прикладів порушень не злічити. Картина фарсу, що відбувся, проявила гнилість, криміналізацію режиму, котрий пішов на прямий, зухвалий обман народу, що перекреслив волевиявлення народу в Криму і по Україні в цілому", - цитує лідера кримських комуністів прес-служба.

Л.ГРАЧ підкреслив, що в Кримській республіканській організації КПУ по всіх виборчих і дільничних комісіях зафіксовані численні порушення виборного законодавства, які на даний момент підсумовуються.

На думку Л.ГРАЧА, на фальсифікацію виборів вказують "запротокольований підкуп виборців; завищений відсоток виборців, які проголосували вдома, що перевищує в кілька разів допустимі норми; організовані регіоналами "каруселі" з перевезенням автобусами груп молоді від однієї дільниці до іншої та багато дечого іншого".

Л.ГРАЧ заявив, що "всім політичним силам треба об`єднатися для аналізу виборів, що відбулися, і для вироблення відповідної реакції".