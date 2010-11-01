Регіонал привітав людину Тимошенко з перемогою у Запоріжжі

У Запоріжжі кандидат у мери від Партії регіонів Володимир КАЛЬЦЕВ визнав перемогу на виборах представника ВО «Батьківщина» Олександра СІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в.о. міського голови Запоріжжя В.КАЛЬЦЕВ привітав свого конкурента від "Батьківщини" з попередньою перемогою на виборах.

При цьому В.КАЛЬЦЕВ зазначив, що вибори в Запоріжжі пройшли демократично.

"За даними запорізького штабу Партії регіонів, за попередніми підрахунками 84% бюлетенів, на виборах міського голови переміг О.СІН, який набрав 73 тисячі 602 голоси, що становить 37,25%. Я, як кандидат у мери, набрав 60 тисяч 990 голосів, що становить 30,87%", - констатував В.КАЛЬЦЕВ.

Також В.КАЛЬЦЕВ відзначив, що за попередніми підсумками вважає за можливе привітати О.СІНА з перемогою на міських виборах.

"Упевнений, що він сформує гідну команду і в нього все вийде", - заявив В.КАЛЬЦЕВ.