Спостерігачі: вибори в Україні не відповідали стандартам Ради Європи

Вибори до органів місцевої влади в Україні, що відбулися 31 жовтня, не відповідали повною мірою стандартам Ради Європи.

Про це заявили представники місії спостерігачів Ради Європи на українських виборах, повідомляє блог Ради Європи «Human Rights Europe».

«Ті, хто прийняв закон, який уможливив політично незбалансовані склади виборчих комісій і сприяв, зокрема, скасуванню реєстрації кандидатів в останню мить перед виборами, мали б визнати, що голосування не відповідало стандартам, які ми хотіли побачити, зокрема, всім вимогам європейських стандартів про чесні, прозорі і професіонально організовані вибори», - заявив глава делегації Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Гудрун МОСЛЕР-ТЬОРНСТРЬОМ.

«День голосування продемонстрував слабкість нового виборчого закону, прийнятого лише за три місяці до цих виборів», - додав представник Комітету регіонів ЄС Тііт КАЛЛАСВЕЕ.

Члени делегації також висловили стурбованість повідомленнями про те, що фальшиві бюлетені могли бути «вкинуті» у скриньки для голосування.

«Україна вже продемонструвала, що може робити краще, наприклад, під час президентських виборів цього року», - підкреслила Г.МОСЛЕР-ТЬОРНСТРЬОМ.