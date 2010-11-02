Міжнародні спостерігачі: вибори в Одесі пройшли з фальсифікаціями

На виборах в Одесі було багато явних фальсифікацій і вони не відповідали міжнародним нормам, заявляє голова Комітету "За відкриту демократію" Том НОЛАН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав вчора на прес-конференції.

«Ми розчаровані, оскільки ці вибори можуть посилити негативний імідж України», - відзначив глава групи міжнародних спостерігачів, уточнивши, що його оцінка зумовлена «великою кількістю порушень безпосередньо у день голосування на виборчих дільницях, а також минулою ніччю під час підрахунку голосів і доставки бюлетенів».

За словами Т.НОЛАНА, «понад сто міжнародних спостерігачів мають у своєму розпорядженні незаперечні факти порушень в Одесі чинного законодавства про вибори, а також міжнародних стандартів».

На прес-конференції прозвучало багато прикладів грубих порушень в Одесі закону про місцеві вибори. Зокрема, інший представник Комітету, професор Ерік ХЕРОН зі США відзначив: «Я спостерігав за виборами в чотирьох пострадянських країнах. Але те, що я побачив на виборчій дільниці № 311 в Одесі, було найгіршим з баченого за довгі роки моєї участі у місіях міжнародних спостерігачів».

«Хоча в це важко повірити, але в день голосування і ніч підрахунку голосів нас, зареєстрованих ЦВК представників Комітету «За відкриту демократію», не пускали на ряд виборчих дільниць», - додав у свою чергу представник Комітету з Литви Мантас АДОМЕНАС.

«Крім того, були випадки залякування, тиску на спостерігачів. Від нас вимагали залишити дільниці передчасно, а деякі комісії відмовилися пускати спостерігачів на дільницю без письмового пояснення причин їх знаходження і навіть ображали», - відзначив він, вказавши, що ним, зокрема, зафіксовано цілу низку порушень дільничною виборчою комісією № 181 щодо наявності невикористаних бюлетенів.

«Наприклад, після того, як невикористані бюлетені вже упакували і запломбували, - уточнив міжнародний спостерігач, - було знайдено приблизно 100 незаповнених бюлетенів для голосування за кандидатів в депутати по одномандатних округах. Склалося враження, що зроблено це було навмисне", - відзначив він. І додав, що члени комісії на деяких дільницях навідріз відмовлялися готувати протоколи підрахунку голосів після закінчення голосування.

«Після нашого зауваження почати складати протокол тільки в одній з комісій. А в трьох інших відмовилися. Крім того, нам відмовлялися надати копії протоколів», - акцентував М.АДОМЕНАС.

Міжнародний спостерігач з Австралії Марк ЛЬЮЇС також підтвердив, що став свідком масових порушень на дільницях, які відвідав. Зокрема, за його словами, на ДВК № 147 було виявлено значне перевищення кількості бюлетенів з голосування за кандидатів в депутати облради і по одномандатному мажоритарному округу порівняно з кількістю зареєстрованих виборців. "Причому це перевищення становило 400% загальної кількості голосуючих на дільниці», - підкреслив він.

Крім того, спостерігач відзначив невідповідності, зафіксовані на дільниці № 311. І зазначив, що "дільниця закрилася о 22.00, але до 08.00 члени комісії не встигли підрахувати бюлетені. За 10 годин вони відрахували тільки кількість невикористаних і зіпсованих бюлетенів, а також кількість бюлетенів з голосами за мера міста і депутатів по мажоритарних округах. А це цілком могло бути відраховано за 2-3 години", - заявив М.ЛЬЮЇС.

Спостерігач з Канади Рон ХІЧІЙ повідомив, що члени виборчкомів навмисно приховували практично будь-яку інформацію, яку намагалися одержати міжнародні спостерігачі.

"Тиждень тому я голосував у нас, в Канаді. Голосування відбувається в режимі реального часу. Якщо о 20.00 на виборчій дільниці закінчується голосування, то о 20.05 вже відомі результати. Я упевнений, що жителі Одеси і Одеської області також заслуговують на чесні і відкриті вибори», - підбив підсумок міжнародний спостерігач.