Леонід Грач: Ми ставитимемо питання про перерахунок голосів

Такого бандитизму на виборах ще не було... Захід цього ніколи не забуде... Тепер українську землю легко скуповуватимуть росіяни, турки та ін... Янукович міг би вимагати перерахунку голосів...

Лідер кримських комуністів Леонід Грач розповів УНІАН свої спостереження на виборах в Криму.

Леоніде Івановичу, як у Криму відбувається підрахунок голосів?

А так само, як і все починалося – з бандитського формування виборчих комісій, які в своїй переважній масі очолили представники Партії регіонів. Вони не допускають осіб, які згідно із законом повинні контролювати підрахунок голосів. Членів комісій, представників і спостерігачів від інших партій не допускають, виганяють за будь-яке зауваження. Навіть журналістів виганяють...

Протоколи ніяк не звезуть, але Джарти (голова уряду Криму. – Авт.) вже оголосив, що ПР набрала не менше 75-80% у парламенті Криму. Тобто, перемога вже їх і вони вже її святкують.

Підписують чисті протоколи наперед, іноді – на колінах просто біля міського виборчкому. Секретарі виборчих комісій розкривають вже запечатані мішки з підрахованими голосами. Бюлетені однієї виборчої дільниці опиняються в іншому кінці міста... Та тут маса прикладів, які зараз аналізуються...

Ще ніколи такого не було, щоб міська феодосійська телерадіокомпанія в день виборів практично весь час транслювала відеоролики з Партією регіонів.

Низька явка в Криму свідчить про те, що ПР сфальсифікувала вибори, а з іншого боку – зробила дуже серйозну заявку, щоб на найближчих парламентських виборах за неї ніхто не проголосував, бо при всьому насильстві, яке вона чинила і в Криму, і на південному сході вона явно програла, – це 25% голосів виборців Криму, а не майже 50, як заявляє Джарти. Ось вони і приїхали.

На дев`яту годину ранку сьогодні ще жодного протоколу до Севастополя не надійшло. Як таке можливе?

Через те, що їх так довго не везли і не везуть, ми і ставитимемо питання про перерахунок голосів тут, у виборчкомі. Розкривати все і перераховувати. Це і покаже результативність всієї фальсифікації, яку вони затіяли.

А раніше на виборах в Криму відбувалося щось подібне? Ні-ні! Такого бандитизму на виборах різних рівнів, тим більше на місцевих, не було. Ми чудово розуміємо, навіщо їм вертикаль влади. ПР все схопила «нагорі», але нездатна була змінити законодавство щодо купівлі-продажу землі. Янукович заявив, що з 1 січня це буде, тому і пішов таким бісівським методом – щоб заволодіти місцевими органами влади і швидко проштампувати купівлю-продаж землі. Звісно, не на користь бідних, народу, а в свою користь і користь зарубіжного капіталу. Тобто тепер українську землю легко скуповуватимуть росіяни, турки та інші.

Чому всі партії заявляють про фальсифікації, крім самої ПР? Бо вони робили цю фальсифікацію. І все це бачили.

Та вона у нас в Криму брудніша, цинічніша, можливо, ніж в інших регіонах. Для цього ж спеціально Віктор Федорович прислав свого гауляйтера Джарти, свого дружка, добитися в Криму «любові» більше, ніж у Донецьку.

Усі партії справді побачили фальсифікації в усіх регіонах України. Я відстежую інформацію. Усі жахнулися. Такого ніхто не міг передбачати. Ну, будь ласка, йде боротьба, може бути якась похибка. Але в такому масовому порядку, як, наприклад, у Криму?!.. Позавозити сюди людей, попрописувати, платити гроші за голосування, возити від дільниці до дільниці, позбавити права контролю тих, хто мав, згідно із законом, їздити з комісією голосувати по домівках. На цілих дільницях відбувалося вкидання по двісті-триста голосів саме в той період, коли, як кажуть, вичерпався потік народу. Тобто тут усе брудно, і бруд цей видно.

І мають рацію всі, хто каже про фальсифікації, незалежно, хто яких кольорів, бо кольори можуть відрізняти нас тільки щодо ідеології, щодо передвиборних програм, а чесність і прозорість результатів виборів повинні бути для всіх одна.

А що ви можете сказати про російськомовних так званих міжнародних спостерігачів? Як вони поводилися в Криму?

Наскільки мені відомо, один з таких спостерігачів виявився російськомовним з Ізраїлю. Звичайно, те, що він з Ізраїлю, не має анінайменшого значення. Цей товариш, що приїхав з Тель-Авіва, – колишній співробітник російсько-американської торгової палати. Цікаво інше – їх супроводжувала секретар Партії регіонів, саджала в кращі машини і катала Південним Берегом Криму, показуючи нашу красу, годуючи смачними стравами.

Учора та сама секретар привезла їх на прес-конференцію, де вони сказали: «Схвалюємо». Звісно, це ганьба для європейських демократичних інститутів, які в своїй більшості мовчать.

Остап Бендер сказав: «Закордон нам допоможе». Дякувати, «допоміг». Уся країна стоїть дибки, плюється, а вони нам розповідають, що все окей. І взагалі, немає сумніву, що ці «спостерігачі» проплачені.

Але міністр (закордонних справ) Грищенко вже встиг подякувати їм.

Про Крим, про те, що тут робилося до виборів, хіба що ледачий не чув. Ці спостерігачі хоч би приїхали на виборчі ділянки, поспілкувалися з нами. Та це і близько нікого не цікавило. Що ж виходить, «міжнародний спостерігач» приїжджає перепочити, випити горілочки і сала поїсти?! Навіщо ж нам такі речі, причому за наш же рахунок?!

«Регіонали» звинувачували комуністів Криму, що ті підкуповували виборців за сто гривень...

Це маячня собача! Комуністи, як корабельні щури, бідні! За своєю ідеологією ми ніколи цим не займалися. Ми весь час стояли за те, щоб були чесні вибори.

Цим у відкриту – підкупом – займалися «регіонали», яких ми зловили за руки, сфотографували, у нас є прізвища людей, які за 50-25 гривень продавали свої голоси.

Страшне інше. Молоду людину, яка тільки отримала право голосувати, вчать, як продати свій голос, свою позицію, своє життя, своє майбутнє за п`ятак. Ось, де страшні речі відбуваються, де продають майбутнє країни.

Це до якої потворності треба дійти, щоб у молодої людини вимагати фотографію - що він саме за них проголосував, - а потім уже платити гроші.

Чому, вважаєте, президент країни мовчить, коли вся країна говорить про фальсифікації, коли пройшов другий день, а в деяких регіонах протоколи ще навіть не почали надходити, а дехто вже «знає» результати? Звичайно, він мовчатиме, тому що це його поплічники. Янукович навіть не розуміє, що це перша «перемога» для нього. За такі вибори йому довго-довго ікатиметься. Той же Захід йому цього ніколи не забуде.

Янукович може виправити ситуацію тільки одним способом, щоб хоч якось врятувати репутацію регіоналів, – публічно виступити з пропозицією перерахувати голоси у присутності преси. Звісно, це було б не стовідсотковим виправленням помилок, тому що скільки посадили, приписали. Але навіть на цьому етапі Янукович міг би зажадати перерахунку голосів, щоб не зганьбитися до кінця.

Розмовляла Оксана Климончук