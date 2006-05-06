Луценко вважає, що УБОЗ має боротися з мафією

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що завданням Управління боротьби з організованою злочинністю має стати боротьба зі зрощенням криміналітету і влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам у Києві з нагоди відзначення 15-ї річниці створення в Україні спеціальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю.

«Це елітний підрозділ МВС, який вчасно створений, достатньо сильно законодавчо забезпечений», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши при цьому, що на сьогодні УБОЗ «має знайти нове місце в лавах (МВС – УНІАН)».

Завданням УБОЗу міністр вважає не стільки боротьбу з організованими злочинними угрупованнями «як невеликими організаціями», скільки функціонування як «антимафіозного підрозділу», який повинен боротися «з мафією, тобто зі зрощенням криміналітету і влади”. “Це явний предмет УБОЗу», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

У зв`язку з цим він повідомив, що на сьогодні МВС підготовлено півтора десятка законопроектів, які внесено на розгляд до Верховної Ради. Серед них, уточнив міністр, передбачаються зміни до закону про боротьбу з організованими злочинними угрупованнями. «Ми хочемо більш чітко визначити місце кримінального розшуку… Ми хочемо уточнити функції і завдання УБОЗу, зробити його більш

централізованим – відірвати максимальну силу в центр, аби вони (співробітники підрозділу – УНІАН) не були пов`язані з місцевим криміналітетом і корупцією, і могли об`єктивно і неупереджено наносити неочікувані удари», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО, але при цьому зауважив, що для таких дій УБОЗу законодавчий орган має прийняти відповідні законодавчі зміни. «Ми розраховуємо на співпрацю», -

сказав Ю.ЛУЦЕНКО.