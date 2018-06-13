Кернес: У Харкові відпрацьовуються схеми майбутніх парламентських виборів

Ні я, ні мій суперник не могли розраховувати на довіру більшості харків`ян. На сьогодні немає жодного рішення суду, яке б зафіксувало і визнало порушення на виборах... На наші запитання відповів в.о. міського голови Харкова Геннадій Кернес Геннадію Адольфовичу, Харківська міська виборча комісія оголосила, що затверджено протокол з виборів мера. Оголошено, що ви одержали перевагу в 0,63% голосів. Це, ви вважаєте, перемога? Перемога, яка дістається у важкій боротьбі, завжди більш важлива. Упевнений: ті харків`яни, які голосували за мене, і ті – що за мого суперника Арсена Авакова, керувалися однією метою – щоб Харків ставав кращим містом. Я маю намір послідовно продовжувати реалізацію розпочатих програм, які сьогодні дають можливість Харкову посісти одне з перших місць за показниками в Україні.

І наскільки важкою для вас виявилася виборча кампанія?

Достатньо сказати, що, по-перше, мені довелося обійтися без відпустки. По-друге, ми готували місто до зими, що дуже відповідально, і виконували багато інших міських програм. У цілому це великі перевантаження. Але сьогодні я працюю в команді однодумців і професіоналів, що допомогло мені впоратися і з виборчою кампанією. Вважаю вибори в місцеві органи влади нашою загальною перемогою.

Результати виборів підтвердили ваші очікування?

Думаю, будь-яка людина, яка вступає в боротьбу, вірить у свою перемогу. Звичайно, скептики і прихильники Авакова ще довго сумніватимуться в об`єктивності результатів. Хоча, здається, набагато важливіше інше. Ні я, ні мій суперник в принципі не могли розраховувати на довіру більшості харків`ян, тому що це неможливо при входженні в першу каденцію. Досі я тільки виконував обов`язки міського голови і вийшов до людей з проханням про довіру. А тому маю намір працювати на користь кожного харків`янина, не звертаючи увагу ні на які пересуди. Свою перемогу я сприймаю як аванс.

Чи одержали ви вже привітання від відомих людей, окрім пана Добкіна?

Для мене важливі не привітання, а впевненість в тому, що справа робиться правильно. Аналіз подій недавнього часу показує, що зрілі люди ніколи не поспішають з висновками. Квапливість, з якою мій головний конкурент проголосив себе міським головою, моїм прихильникам не властива. Ми не квапились із заявами про перемогу, а дочекалися оголошення офіційної ухвали міської територіальної комісії.

А з Арсенієм Аваковим в останні три дні ви спілкувалися? Я спілкувався з наближеними до Авакова народними депутатами України, з депутатами міськради і кандидатами в депутати від «Батьківщини». Ми з губернатором Михайлом Добкіним запропонували їм конструктивну спільну роботу на користь харків`ян. Але, на жаль, не зустріли розуміння. Обрана Аваковим тактика ведення кампанії, побудована на негативному зображенні Добкіна і Кернеса всіма доступними йому засобами, залишається незмінною. Пригадаємо, що тривалий час підзвітні йому ЗМІ нагнітали депресивний настрій повідомленнями про мало не шкідницькі дії губернатора і секретаря міськради.

Ясна річ, що у нас з Добкіним завжди була програма дій, реалізацію якої ми публічно обговорювали, визнаючи свої помилки і знаходячи шляхи їх усунення. Але в нашій роботі були й позитивні показники, які абсолютно не визнавалися нашими суперниками. Вони були зайняті тільки підготовкою грунту для своєї перемоги на виборах.

Після голосування, по суті, нічого не змінилося. Триває інформаційна війна, громада вводиться в оману.

Пане Кернес, багато хто прогнозував у Харкові велику битву на виборах? Ви згодні з цією оцінкою? Так, я теж читав, що очікується битва богатирів, Пересвєта і Челубея. Але це помилка. Стикаються різні підходи, різні програми, змагаються різні команди. Я стверджую, що сьогодні ми зібрали найпрофесійнішу команду. Нами задіяний весь спектр можливостей депутатського корпусу, харківського міського голови, обласної ради, губернатора, Кабінету міністрів.

Наші ж опоненти, я упевнений, переслідують меркантильні інтереси певного клану. Упевнений, що харків`яни з часом розберуться і дадуть адекватну оцінку процесам, що відбуваються. Ми, як і раніше, готові забезпечувати результативний хід перетворень у місті і сподіваємося виправдати довіру харків`ян.

Ви задоволені підсумками виборів в цілому?

Очевидно, що ці вибори підтвердили послідовність переконань і симпатій харків`ян. Із 100 депутатів міськради минулого скликання від Партії регіонів було 54, а нині ПР має 45 депутатів по мажоритарних округах, а за партійним списком - 24, що загалом складає 69. Тобто ми одержуємо на 15 мандатів більше і збільшуємо своє представництво в міськраді. Плюс ми зберігаємо за собою посаду Харківського міського голови.

А загалом скажу, що сьогодні до Харкова і деяких інших міст України не випадково прикута загальна увага. Відпрацьовуються якісь схеми майбутніх парламентських виборів. А формування місцевих органів влади розглядається як платформа і ресурс для підтримки кандидатів тих або інших політичних сил на парламентських виборах.

Чим пояснюєте рекорд низьку активність виборців?

Наша команда має намір серйозно проаналізувати ситуацію. За прогнозами соціологів, показник явки очікувався на рівні 65-68%, тобто вище, ніж на президентських виборах. Унікальність цих виборів в їх автономності від виборів у Верховну Раду. Крім того, вони проходили за новою змішаною системою. Усе це мало б викликати підвищений інтерес виборців. А вийшло навпаки. Думаю, негативну роль зіграв чинник недостатності часу, відведеного на цю кампанію.

На вашу думку, порушення на виборах не вплинули на їх результат?

Як юрист за освітою, я можу говорити тільки мовою закону. На сьогодні немає жодного рішення суду, яке б зафіксувало і визнало ці порушення. Після скандалу з бюлетенями прокуратура провела експертизу, в ході якої було встановлено, що це технічний брак. Розмови про згорілий комп`ютер були спровоковані заангажованою пресою, що вхопилася за факт тимчасового виходу з ладу принтера. Ситуація була негайно використана з провокаційною метою. Мовляв, тільки-но Аваков зменшив розрив, відразу ламався комп`ютер.

Тепер про людський чинник. Звичайно, люди дуже втомилися. Справедливі нарікання на організацію процесу виборів. Але помилка від помилки різна. І не треба з виборів робити шоу.

Про фальсифікації ж ми не можемо говорити, доки не буде юридично встановлений їх факт. І ніякі емоції тут недоречні.

Багато говорять про необхідність перерахунку голосів. Пан Аваков звернувся до суду з проханням заборонити оголошувати результати виборів...

Розумієте, все це не цікаво навіть обговорювати. Чергові емоції. Я не схильний піддаватися емоціям і демонструвати нетерпимість. Це не мій метод. Якщо суд вирішить, що є законні підстави для перерахунку голосів, я, звичайно, підкорятимуся чинному законодавству. У своїх діях буду керуватися виключно встановленими фактами.

А загалом, я так розумію, ми входимо в судову стадію виборів. Тобто ситуація така, що зараз ми продовжуватимемо відстоювати інтереси харків`ян у суді.

Важко буде керувати містом, жителі якого так пасивно і апатично обирають владу? Та ще з такою мізерною перевагою, якщо вірити оголошеним даним...

Навіщо сьогодні говорити про те, що було вчора? Давайте дивитися в завтрашній день. Так чи інакше, харків`яни вибір зробили. А той, хто очолив місто, повинне думати про поточний день і про майбутнє.

Чого, по-вашому, харків`яни більше за все чекають від влади?

Однозначно харків`яни хочуть, щоб влада стала доступною. Звичайно, вони мають право вимагати більш оперативного і ефективного реагування на ті питання, які ставлять перед владою.

Харків`яни чекають модернізації і вдосконалення взаємин з владою. Ліквідувавши райради, ми передбачали ефективнішу модель управління містом.

І, звичайно, люди чекають від влади зміцнення фінансової і ресурсної бази, відродження підприємств, впровадження нової економічної моделі, збільшення прибуткової частини міського бюджету і нарощування робочих місць. На всіх цих напрямах ми настроєні ефективно працювати.

Чи маєте намір ви робити якісь перестановки у вашій команді? Зміцнювати її? Звичайно. Кадрове питання – один з основних. Розставити професіоналів на відповідальні посади не так легко, як може здатися. Сьогодні я вже починаю думати, хто конкретно може очолити які напрями з урахуванням підходів, що вже склалися в попередню каденцію.

Як у зв`язку з цим ви ставитеся до ініціативи Добкина запропонувати співпрацю Авакову?

Михайло Добкін і на посаді мера, і на посаді губернатора закликав і закликає всіх працювати на користь відродження Харкова і регіону. Я його в цьому цілком підтримую. Відповідно, і від себе кажу, що опозиції в міській раді бути не може. Можуть бути представники різних політичних сил, що не повинне заважати вирішенню питань життєзабезпечення. Необхідно повністю виключити демагогію, гасла, партійну пропаганду і популізм заради спільних прагматичних дій. Ми говоримо: любити Харків – значить працювати для людей.

А як ви прокоментуєте висування комуністами свого кандидата на пост мера? Це ж міг бути ваш електорат...

Я вже розмовляв з Аллою Олександрівною Александровською, подякував їй за участь у виборах, запропонував їй співпрацю. У нас вже є приклад спільної роботи з представниками КПУ в період каденції 5-го скликання. Чекаю взаєморозуміння.

Володимир Кравченко