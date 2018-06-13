Хто нажився на Виставці динозаврів у центрі столиці?

До “дозволу” експлуатувати ландшафтний парк доклалося не одне управління Київської адміністрації. За землю, оренда якої коштує 2 млн. грн., бюджет отримає 100 тис. грн...

Кілька днів тому в Києві закрилася Виставка динозаврів, яка проходила у найкрутішому парку столиці майже два місяці. На нашу думку, ця широко розпіарена акція, напевно, добряче поповнила міську казну?

Приманка для наївних батьків

Співоче полі, або Ландшафтний парк – ідеальне місце для цивілізованих пікніків та для прогулянок мам із маленькими дітьми. Там чисто, зелено й тихо. Там навесні квітнуть магнолії. Ми бували там із дітьми і без динозаврів. Це місце ще не освоїли туристи, мабуть, тому воно залишається таким затишним і чистим, просто острівець природи в центрі мегаполісу.

Ми відвідали Печерський ландшафтний парк у перші ж дні відкриття широко розрекламованої Виставки динозаврів, яка проходила там з 1 вересня до 31 жовтня.

Шістдесят гривень – вартість квитка для дорослого, сорок – для дитини. Спустившись униз по стежці, ми помітили, що величезні рептилії, змонтовані та встановлені в парку, цікавили малюків не більш як десять хвилин. Далі починалося звичайно свято батьківських видатків. Веломашини, горіхи, некорисна, але улюблена дітьми їжа, батути, атракціони, купівля сувенірів – фігурок динозаврів. Двісті гривень – на все, це так, по-скромному.

Правда, все це можна було зробити як на Оболоні, де ми живемо, так і в Маріїнському парку, де є ці всі атракціони та значно менше натовпу, бо, на щастя, немає динозаврів.

“Сподівалася, що буде відтворено той давній період, не лише пластмасові динозаври. Гадала, що буде хоч якась імітація палеоліту,” – ділилися зі мною колега, яка теж відвідала парк. Нас не залишало відчуття страшного “розводу”.

Майже два місяці тривала виставка. Природно, що організатори заробили на ній величезні кошти. Весь цей час кияни не могли піти туди безплатно погуляти парком, який усім нам належить...

Ми вирішили поцікавитися, чи заробило щось на цьому місто.

Як ми шукали хвости тих динозаврів

Щоб дізнатися, на якій підставі віддали в оренду величезний парк у центрі міста, ми спочатку вирішили звернутися до голови Печерської райдержадміністрації Сергія Сущенка.

У його приймальні та приймальнях його заступників на телефони не відповідають взагалі. Нам вдалося додзвонитися до прес-служби, але там повідомили, що ніякого стосунку Печерська райдержадміністрація до Печерського ландшафтного парку не має, він, мовляв, лише перебуває на їхній території, а опікується ним “Київзеленбуд” і КМДА.

У “Київзеленбуді” нас відправили до “Зеленбуду” Печерського району.

– Дозвіл на проведення цієї виставки давала КМДА, – відповіли у печерському “Зеленбуді”.

– У “Київзеленбуді” нам сказали, що парками опікуєтесь ви...

– У нас з ними договір тільки на прибирання території. Усе.

Виявилося, що знайти розпорядника величезного парку в майже 30 га в центрі столиці не так просто. Джерела в КМДА нас запевнили, що парками має опікуватися Головне управління контролю за благоустроєм Києва.

У приймальні начальника цього управління нас перенаправили до начальника відділу Управління контролю за благоустроєм Києва Володимира Олександровича Коханевича.

Проте пан Коханевич, дізнавшись, що телефонує преса й цікавиться Виставкою динозаврів, відмовився навіть вислухати наші питання.

– У нас є начальник Головного управління контролю за благоустроєм Києва – Сергій Рюмшин. Тільки з його слів я можу давати якісь коментарі, – повідомив нам Коханевич.

– У мене робота. Я не можу відволікатися. Я держслужба. Тільки за згодою керівництва.

Тоді ми вирішили звертатися до заступників голови КМДА. Прес-служба вимагала офіційних запитів. Ми надіслали три запити: заступнику голови КМДА Віктору Сівцю, який опікується “Київзеленбудом”, голові Печерської райдержадміністрації Сергію Сущенку і начальникові Головного управління контролю за благоустроєм Києва Сергію Рюмшину. Текст був ідентичний: “УНІАН звертається з проханням прокоментувати ситуацію, що склалася навколо Печерського ландшафтного заповідника, і відповісти на такі запитання. На якій підставі територія парку була віддана в оренду на такий тривалий строк? Яку суму отримав столичний бюджет від цієї оренди і на що були спрямовані ці кошти?

Нам одразу зателефонували з Головного управління контролю за благоустроєм Києва й повідомили, що вони не займаються питаннями оренди і т.д. Ми попросили написати це в офіційній відповіді.

– Я вам по телефону розповіла, що і як, а письмово ми вам надсилати нічого не будемо, – заявила дама, представившись Кариною.

– Згідно з законом про інформацію ви не маєте права не відповідати на офіційні запити...

– Ми маємо право, – заявила чиновниця.

Водночас прес-секретар Віктора Сівця пообіцяла найближчим часом надіслати відповідь. І через день надійшов лист від гендиректора “Київзеленбуду” пана Макарчука.

З Печерської райдержадміністрації поки що відповіді ми так і не отримали

Коли проходила виставка, ми звернулися до організаторів із проханням дати відповідь на вищенаведені запитання. Вони обіцяли передзвонити. Ми не дочекалися.

Утім, прийшла офіційна відповідь від “Київзеленбуду”. Нам, зокрема, відповіли, що після завершення виставки компанія “АртМаксима”, яка завезла динозаврів, виплатить “Київзеленбуду” 100000 тисяч гривень на відновлення пошкодженого газону. У відповіді “Київзеленбуду” також ішлося, що виставка займає півтора гектара, хоча всі рекламні проспективиставки з посиланням на організаторів повідомляли, що вона розташована на чотирьох гектарах землі.

100 тисяч гривень компенсації, а доход місту?

Сто тисяч гривень після експлуатації чотирьох гектарів столичної землі за пошкоджений закон? І це все?

Ми попросили порахувати приблизну вартість оренди землі директора аналітично-дослідницького центру Інституту міста Олександра Сергієнка. Пан Сергієнко, який є автором численних досліджень з оцінки міських земель та не є депутатом Київради, сказав таке:

– З 2007 року в столиці діє документ “Про затвердження технічної документації нормативної грошової оцінки земель міста Києва та порядку її визначення”. Цим рішенням Київ було розбито на 741 планувальні зони. Для всіх цих зон була визначено свою грошову оцінку. При купівлі – продажу та інших розрахунках вартість землі не повинна бути менша від цієї оцінки. Вартість оренди становить від 1 до 12% нормативної грошової оцінки землі. Чиновник вирішує в цих межах.

У 2007 році мінімальна вартість землі становила 381 гривню 80 копійок за один квадратний метр. Утім, опис зон, як і власне карта чомусь неопубліковані. Це також дає можливість для маніпуляцій. Другий момент, ця нормативно-грошова оцінка встановлюється при наданні землі для будівництва. Що стосується ландшафтно-рекреаційних зон, то питання вартості землі залишається відкритим. Одна справа будувати на Печерську, там офіційно сотка коштує 70 тисяч гривень. Але ринкова вартість такої землі, як ландшафтний парк, колосальна, вона значно перевищує згадані суми. Крім нормативно-грошової оцінки, існує ще експертна оцінка.

Говорити про вартість ландшафтної зони складно. Але я спробував оцінити цю землю. Вартість гектара землі, якщо виходити з її мінімальної вартості, коштує 381000 гривень. Чотири гектари, відповідно, коштували 150 мільйонів, це з коефіцієнтом 10. (Київрада щороку встановлює так звані локальні коефіцієнти вартості землі. Кожен номер зони має свій коефіцієнт). Це 150 мільйонів гривень на рік. Щоб відповідно визначити орендну плату, цю суму слід поділити на 12%. Потім, відповідно поділити на дванадцять місяців та помножити на два місяці – стільки тривала виставка.

Виходить 2083333 гривень. Тобто два мільйони гривень мала б коштувати оренда цієї землі. Звичайно, якщо коефіцієнт десять. Але ж там можна було “домовитися” за інший коефіцієнт. Граючись з коефіцієнтом, можна гратися і з розміром орендного відсотка. Причому плата від оренди за законом завжди має йти до бюджету.

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Два мільйони – це сума, через яку, варто ховатися від журналістів. Звичайно, якщо вона йде не до міського бюджету, а передається чиновникам під столом.

Гадаю, що до “дозволу” експлуатувати Ландшафтний парк доклалося не одне управління Київської адміністрації. Чому б вони так конспірувалися?

Партія регіонів, озброєна правоохоронними органами, бадьоро відкриває кримінальні справи на київських чиновників за їхню минулу діяльність (щоправда, потім чомусь так само бадьоро про них забуває). Може, варто подивитися й на нинішні їхні справи? Коли в Києві зміцніла влада самих “Регіонів”?

Яна Солнцева, Олена Мігачова