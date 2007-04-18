Народні депутати з БЮТ і Нашої України склали повноваження

Народні депутати із фракції Блоку Юлії Тимошенко, написавши заяви про складення своїх повноважень, дають “політичний сигнал для суспільства”, що третина депутатів не хоче працювати у цьому складі Верховної Ради України.

Про це сказав в інтерв’ю УНІАН народний депутат України Андрій ШЕВЧЕНКО (фракція БЮТ).

За його словами, народні депутати написали заяви про дострокове складення повноважень “для того, щоб в разі необхідності задіяти і таку юридичну процедуру”.

Він зазначив, що відмова третини народних депутатів від свої повноважень - це ще одна обставина, яка “з юридичної точки зору дає додаткові підстави на користь розпуску Верховної Ради України”.

Як відомо, на сьогодні до фракції БЮТ офіційно входить 125 народних депутатів України.

Свої депутатські повноваження склали і народні депутати з фракції "Наша Україна".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Нашої України”.

Зокрема, за даними прес-служби, сьогодні об 11.00 відбулося засідання Президії партії “Народний Союз Наша Україна”. На цьому засіданні було вирішено зобов’язати народних депутатів – членів партії “Наша Україна” написати заяви про вихід із складу фракції “Наша Україна” у Верховній Раді.

Президія також ініціювала проведення Міжпартійного з’їзду Блоку “Наша Україна” завтра, 19 квітня. З’їзд розгляне зазначені заяви народних депутатів та прийме рішення про вилучення з виборчого списку кандидатів у народні депутати від Блоку “Наша Україна”.

Після засідання Президії партії о 13.00 відбулося засідання фракції “Наша Україна”, на якому усі члени партії “Наша Україна” та члени інших політичних сил написали відповідні заяви про вихід із фракції.

На засіданні фракції зазначалося, що оскільки складання повноважень народних депутатів зараз неможливе через дострокове припинення повноважень самої Верховної Ради, то єдиний вихід - написання заяв про вихід із складу фракції, оскільки у цьому випадку рішення приймається Міжпартійним з’їздом блоку “Наша Україна”.