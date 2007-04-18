13 європейських політиків підписали відкритий лист “Політична криза в Києві”

Тринадцять впливових європейських політиків і інтелектуалів наголошують, що стосовно України Європа сьогодні має бути активнішою.

Про це йдеться у відкритому листі “Політична криза в Києві”, опублікованому 17 квітня у декількох світових виданнях.

Зокрема, у листі, текст якого вміщено на електронній версії газети “International Herald Tribune”, зазначається: «Ми маємо визнати, що ЄС не зробив достатньо для попередження розвитку цієї кризи. В той час, як інші європейські країни, які здійснювали перехід від пострадянської системи до демократії за значної політичної та фінансової підтримки, від України вимагають пройти цей важкий шлях більшою частиною за рахунок власних зусиль. Через зайнятість ЄС своїми внутрішніми проблемами не було приділено достатньо уваги підтримці та сприянню демократичним здобуткам України. Наразі Європі треба діяти в більш активній та послідовній манері”.

Автори листа зазначають, що європейським лідерам важливо зрозуміти та сприйняти контекст ситуації, яка виникла. “Президент ЮЩЕНКО діяв відповідально, коли він погодився поділити владу зі своїм колишнім опонентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, після того, як результатом останніх парламентських виборів минулого року став тупик. На жаль, пан ЯНУКОВИЧ використовував з того часу посаду прем`єр-міністра для того, щоб розпочати захоплення влади для обслуговування власних інтересів і зруйнувати хиткий політичний баланс в українському суспільстві”, - заявляють політики.

Тому, зазначають вони, є небагато користі від закликів до лідерів України знайти розумне внутрішнє рішення, коли одна сторона не бажає ділитися владою, а нормальні конституційні механізми не діють.

“Цей важкий момент є викликом для європейської демократії, якій треба піти далі від політики закликів та встановити практичний курс на участь у вирішенні кризи, яка має значні наслідки для Європи”, - наголошується у відкритому листі, який підписали французький філософ Андре ГЛУКСМАНН, колишній міністр закордонних справ Польщі Броніслав ГЕРЕМЕК, колишній міністр економіки Німеччини Граф Отто ЛАМБСДОРФФ, віце-президент Європейського парламенту Едвард МакМіллан СКОТТ, голова комітету закордонних справ Європейського парламенту Яцек САРРІУЖ-ВОЛЬСЬКИЙ, колишній прем’єр-міністр Польщі Ежі БУЗЕК, колишній віце-президент Єврокомісії Ніл КІННОК, депутат Європейського парламенту від Франції Маріель де САРНЕ, колишній прем’єр-міністр Естонії Март ЛААР, колишній президент Європейського парламенту Пет КОКС, колишній президент Чехії Вацлав ГАВЕЛ та колишній президент Литви Вітаутас ЛАНДСБЕРГІС.