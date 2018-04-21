Біля КС баби з іконами вимолили у неба веселку без помаранчевого кольору
Біля Конституційного суду натовпи прихильників коаліції і опозиції змішалися. Двори, прилеглі до будівлі на Жилянській, де знаходиться Суд, також опинилися в руках протиборців...
|Співробітники міліції стежать за порядком під час блокування входу до будівлі КС
Цікаво, що двори, прилеглі до будівлі за адресою Жилянська, 14, де знаходиться Конституційний суд, також опинилися у руках протиборців. Одні з них зайняли прихильники помаранчевих, інші – “донецьких”. Добре київським птахам: з висоти їх польоту все це мало бути схожим на веселу мозаїку.
|Депутати ВР під час блокування входу до будівлі КС України
Зате з кожною хвилиною все активнішою ставала група несамовитих біло-блакитних бабусь з іконами. «Звідки взялися ці ненормальні?» – питали один одного журналісти. Ясно, звідки: зі шматків прапорів Партії регіонів, з листівок з портретами Януковича і Мороза, з промов Симоненка, Вітренко та іншого майданного сміття. Найчастіше їх можна побачити на акціях Вітренко, хоча, як відомо, сама вона виступає за проведення дострокових виборів. А ці начебто молилися за те, щоб КС ухвалив рішення не розганяти Верховну Раду. Але не нам судити хід думок цих людей.
Спочатку бабуленції-ультрас самовіддано молилися якомусь богові, а потім почали просто кидатися на представників ЗМІ. Ні сіло, ні впало, вони просто пішли на камери журналістів і на своїх помаранчевих опонентів. Незабаром на тому місці, де мала пройти прес-конференція, стояло кілька стареньких з іконами, корогвами і мегафоном, за допомогою якого вони підсилювали звук куплетів, які співали. Стоячи в оточенні людей, які свистіли і обзивали їх, несамовиті бабусі здіймали до неба свої «натхненні» очі, показуючи руками вгору.
– Що там? – питали журналісти.
– Веселка, – відповідали «просвітлені» бабці.
|Прихильниця коаліції
– Он які молодці! Їх обзивають, в них плюють, а вони все одно продовжують відпрацьовувати свої гроші.
В підсумку опозиціонери біля суду так і не з`явилися, і це був головний результат молитов несамовитих старих.
Так чи інакше, схоже, опозиціонери ще з`являться під стінами Конституційного суду: обіцяють, що засідання триватиме до 26 квітня.
Антон Зікора