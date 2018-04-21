Біля КС баби з іконами вимолили у неба веселку без помаранчевого кольору

Об одинадцятій годині ранку біля Конституційного суду натовпи прихильників коаліції і опозиції змішалися. Один вхід до будівлі високого державного закладу виявився заблокованим прихильниками Юлії Тимошенко. Біля огорожі на шляху до іншого входу, стала сотня-дві “регіоналів” з гаслами «Судді, ми віримо вам!» Правда, їх самих відрізали від основної маси фанатів Януковича люди з прапорами Народної самооборони і “Нашої України”. Опонентів розділили «космонавти» – бійці «Беркута» у повній екіпіровці.

Цікаво, що двори, прилеглі до будівлі за адресою Жилянська, 14, де знаходиться Конституційний суд, також опинилися у руках протиборців. Одні з них зайняли прихильники помаранчевих, інші – “донецьких”. Добре київським птахам: з висоти їх польоту все це мало бути схожим на веселу мозаїку.

Після інциденту з трьома побитими депутатами мітингувальники чекали, що нова хвиля конфлікту виникне з приходом під стіни Конституційного суду лідерів опозиції. Очікувалося, що Тимошенко, Кириленко і Луценко проведуть брифінг прямо на вулиці Жилянській. Натовпом пробігла чутка: опозиціонери прийдуть близько дванадцятої, виступатимуть біля Укрсоцбанку. Як помаранчеві, так і “донецькі” з нетерпінням чекали появи трійці. Прямо посеред дороги, між судом і шикарною будівлею міського філіалу Урксоцбанку, був поставлений стіл. Журналісти розставили штативи, приготувалися слухати. Проте трійця все не з`являлася.

Зате з кожною хвилиною все активнішою ставала група несамовитих біло-блакитних бабусь з іконами. «Звідки взялися ці ненормальні?» – питали один одного журналісти. Ясно, звідки: зі шматків прапорів Партії регіонів, з листівок з портретами Януковича і Мороза, з промов Симоненка, Вітренко та іншого майданного сміття. Найчастіше їх можна побачити на акціях Вітренко, хоча, як відомо, сама вона виступає за проведення дострокових виборів. А ці начебто молилися за те, щоб КС ухвалив рішення не розганяти Верховну Раду. Але не нам судити хід думок цих людей.

Спочатку бабуленції-ультрас самовіддано молилися якомусь богові, а потім почали просто кидатися на представників ЗМІ. Ні сіло, ні впало, вони просто пішли на камери журналістів і на своїх помаранчевих опонентів. Незабаром на тому місці, де мала пройти прес-конференція, стояло кілька стареньких з іконами, корогвами і мегафоном, за допомогою якого вони підсилювали звук куплетів, які співали. Стоячи в оточенні людей, які свистіли і обзивали їх, несамовиті бабусі здіймали до неба свої «натхненні» очі, показуючи руками вгору.

– Що там? – питали журналісти.

– Веселка, – відповідали «просвітлені» бабці.

Бабусі так виразно розглядали небо, що кожен, хто це бачив, не міг стриматися, щоб не підняти очі. Дійсно, там зійшла веселка, справжнісінька, тільки трохи незвичайна: у ній не вистачало помаранчевого кольору. І – вірте, не вірте – але у цей момент здійнявся сильний вітер. Прихильники опозиції нахиляли вудки зі своїми прапорами у бік бабусь, ворожі стяги торкалися їхніх облич, але бабусі на те не зважали. Стійкістю віруючих захопився навіть один бютівець:

– Он які молодці! Їх обзивають, в них плюють, а вони все одно продовжують відпрацьовувати свої гроші.

В підсумку опозиціонери біля суду так і не з`явилися, і це був головний результат молитов несамовитих старих.

Так чи інакше, схоже, опозиціонери ще з`являться під стінами Конституційного суду: обіцяють, що засідання триватиме до 26 квітня.

Антон Зікора