Люди Тягнибока погрожують «розпустити» Тернопільську міськраду

Новообраний міський голова Тернополя Сергій НАДАЛ, якого висувала ВО “Свобода”, заявляє, що в разі оголошення фальсифікованих результатів виборів до Тернопільської міської ради «Свобода» складе всі мандати і призведе до нечинності міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції.

С.НАДАЛ наголосив, що в ході незаконного, на його думку, проведення перерахунку бюлетенів у кандидатів від ВО «Свобода» зменшується кількість голосів у зв’язку з тим, що виявляють по дві відмітки у бюлетенях на підтримку кандидатів від «Свободи», внаслідок чого бюлетені визнають недійсними. А це, у свою чергу, може призвести до зменшення представництва депутатів від ВО «Свобода» у міській раді і до збільшення представників Партії регіонів.

«Ми не дозволимо групі людей безкарно красти голоси, нехтувати волевиявленням людей і тримати в заручниках ціле місто. Ми здамо мандати, оскільки впевнені, що на повторних виборах зможемо показати не гірший результат», - сказав С.НАДАЛ.

Як повідомляв УНІАН, ТВК оголосила новообраним головою Тернополя представника ВО «Свобода» С.НАДАЛА. За даними ЦВК, за пропорційною системою «Свобода» матиме у міській раді 11 депутатів із 60.

За даними паралельного підрахунку «Свободи», вона претендувала на 24 мандати із 30 у мажоритарних округах. Досі результати за мажоритарними округами ТВК не оголосила у зв’язку з тим, що на семи округах результати оскаржують представники Партії регіонів.