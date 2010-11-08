Людям Литвина «активно нагадують», що вони мають перейти в іншу партію?

Голова Верховної Ради, лідер Народної партії Володимир ЛИТВИН заявляє, що очолювана ним політична сила зайняла на місцевих виборах 3-4 місце і застерігає від спотворення волевиявлення громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

«Мене непокоїть та обставина, що, не дивлячись на вимогу закону - протягом п`яти днів встановити результати виборів, в останній момент почалася кампанія з перерахунку бюлетенів», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, нерідко це стосується тих округів, де «перемогли представники Народної партії». На його думку, це можна пояснити тим, що «схаменулися і побачили, що за підсумками виборів до місцевих органів влади Народна партія займає третє-четверте місце». В.ЛИТВИН стверджує, що очолювана ним партія має «понад 5% в обласних радах, практично 7% - в районних радах і в селищних та сільських радах – практично 9-10%».

В.ЛИТВИН підкреслив, що в партії є велика кількість «авторитетних людей». При цьому він стверджує, що цим людям «починають активно нагадувати” про те, що вони мають для подальшої успішної діяльності “перейти в іншу партію».

В.ЛИТВИН зазначив, що вперше Народна партія йшла на вибори самостійно, бо раніше вона брала участь на виборах у складі різних блоків.