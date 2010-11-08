Азаров каже, що не агітував Австрію відмовитись від Південного потоку

Австрія займає позицію, згідно з якою шляхи постачання газу мають бути диверсифіковані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, коментуючи реакцію федерального канцлера Австрії Варнера ФАЙМАННА на зроблене йому українською стороною пропозицією конструктивно ставитися до позиції України щодо «Південного потоку».

«Реакція канцлера, коли розмова проходила віч-на-віч, була абсолютно адекватною. Яка різниця Австрії, з якого потоку одержувати газ. Австрія, як і будь-яка інша країна, зацікавлена в конкуренції систем, що поставляють газ, у надійності їх роботи, у можливості диверсифікації постачання газу. Отже така позиція абсолютно зрозуміла», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що Україна не закликала Австрію відмовитися від участі в будівництві газопроводу «Південний потік». «Ми не закликали Австрію зайняти позицію якоїсь протидії цьому будівництву, тому що ми прекрасно розуміємо, що цього не буде. Але ми звернули увагу керівництва Австрії на те, що існують й інші можливості. Зокрема, це і модернізація нашої газотранспортної системи. Це дешевша й надійніша можливість для транзиту газу, зокрема, і до Австрії».

Він ще раз наголосив, що ставити за мету відмову Австрії від участі в «Південному потоці» безглуздо, і Україна такої мети не ставить.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, виступаючи сьогодні на Віденському економічному форумі, на якому був присутній Федеральний канцлер Австрійської Республіки Варнер ФАЙМАНН, висловив прохання австрійській стороні «конструктивно поставитися до позиції України щодо «Південного потоку».

Він нагадав, що 22 листопада в Брюсселі планується провести переговори про модернізацію української газотранспортної системи у форматі Україна-ЄС-Росія.

Позиція України, як і до переговорів, так і під час переговорів полягає в тому, що будівництво Південного і Північного потоків може призвести до скорочення майже вдвічі транзиту газу через територію України українською ГТС.

«Це для нас втрати. Це для нас украй невигідний варіант. Ми запропонували ЄС і Росії, і, я сподіваюся, що така тристороння зустріч пройде в найближчому майбутньому, розглянути питання про реконструкцію нашої південної мережі газопроводів з тим, аби вкласти в двадцять разів менше коштів у модернізацію наших південних газопроводів і вийти в ту саму точку – місто Бургас в Болгарії з тим самим обсягом газу, який планується направляти системою "Південного потоку», - сказав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ «Газпром» планує будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи – проект «Південний потік» (South Stream).

Газопровід “Південний потік" планується збудувати до 2015 року. Витрати на весь проект оцінюються приблизно в 25 млрд. дол. Газопровід буде прокладено по дну Чорного моря до Болгарії, а відтак розділиться на дві гілки. Одна гілка пройде через Грецію до Італії, інша - через Сербію й Угорщину до Австрії. Пропускна спроможність трубопроводу, як очікується, становитиме 47-63 мільярди кубометрів газу на рік.