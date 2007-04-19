Прихильників коаліції і опозиції біля КС розділили залізним парканом

10:25, 19 квітня 2007
Політика
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Біля будівлі зібралось до 7 тисяч чоловік

 Сьогодні о 9.30 Конституційний суд України продовжив розгляд подання 53 народних депутатів щодо конституційності указу Президента про розпуск Верховної Ради.

Домбровський Як передає кореспондент УНІАН, у розгляді подання беруть участь всі 18 суддів КС. На початку засідання голова КСУ Іван ДОМБРОВСЬКИЙ поінформував присутніх, що на початку засідання у судовій залі відсутній представник Верховної Ради Анатолій СЕЛІВАНОВ та представник Секретаріату Президента Ростислав СОЛОДКИЙ.

Планується, що сьогодні представник Президента у КСУ Володимир ШАПОВАЛ продовжить відповідати на запитання суддів.

Біля будівлі Конституційного суду зібралося до 7 тис. прихильників як коаліції, так і опозиції. Втім, на відміну від учорашнього дня, вони відокремлені один від одного кордонами міліції та залізним парканом, який виставлено по периметру будівлі КСУ.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня Конституційний Суд України розпочав у формі невідкладного конституційного провадження розгляд справи за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України Указу Президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України" від 2 квітня 2007 року № 264.

Суддя-доповідач у справі - Сюзанна СТАНІК.

Конституційний Суд України ухвалив рішення працювати у пленарному режимі кожного дня, поки не буде винесено рішення.

Як відомо, згідно із законом про КС, питання, визначені як невідкладні, мають бути розглянуті протягом місяця.

 

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