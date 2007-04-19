Член ПАРЄ Хенкок: українцям потрібні нові вибори, уряд і парламент

Член Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи Міхаєль ХЕНКОК переконаний, що проект резолюції не служить меті допомогти Україні знайти вихід із кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Страсбурзі, виступаючи на дебатах ПАРЄ по Україні.

«Єдиний шлях досягти справедливості – це дати українцям право проголосувати. Як можна говорити, що потрібно виконувати рішення Конституційного Суду, коли тут же в доповіді доводиться недієздатність КС», - сказав британський депутат.

Він висловив переконаність, що рішення КС може влаштувати одну з політичних сил, але не весь український народ.

Депутат також висловив думку, що помилково було б звертатися до Венеціанської комісії з проханням розсудити відповідність указу Президента України Конституції, оскільки Венеціанська комісії може тільки висловити думку. «Думка Венеціанської комісії – це така ж думка, як і думка ПАРЄ», - сказав він.

М.ХЕНКОК висловив упевненість, що українцям потрібні нові вибори, новий уряд і парламент, який перш за все вніс би зміни до Конституції.

Депутат також відзначив, що був єдиним в Моніторинговому комітеті ПАРЄ, хто голосував проти проекту резолюції по Україні.