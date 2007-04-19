Коаліція сьогодні пригнала до Києва 255 автобусів та 4 поїзди

Сьогодні вранці до Києва для участі у масових акціях прибули з різних регіонів України 255 автобусів та 4 потяги з прихильниками коаліції.

Загальна кількість осіб, що приїхали, - 11 тисяч 117 чоловік, повідомили УНІАН у ЦГЗ УМВС України в м. Києві.

За інформацією ЦГЗ, біля Секретаріату Президента України встановлено 14 наметів опозиції і там перебуває близько 600 її прихильників.

Біля Центральної виборчої комісії розташовано 16 наметів коаліції, у яких перебуває до 100 прихильників коаліції, а також 8 наметів партії «Пора» з 25-ма представниками цієї політичної сили.

У Міському саду знаходиться 178 наметів коаліції, у яких перебуває близько 200 осіб. У Маріїнському парку – 249 наметів, де перебуває 300 осіб.

На Майдані Незалежності біля монументу Незалежності встановлено 55 наметів, біля Головпоштамту – 36. У них перебуває до 200 прихильників коаліції.

Біля Будинку уряду перебувають 2 тисячі прихильників коаліції.

На Європейській площі встановлено 2 намети прихильників «Нашої України», біля яких перебувають близько 10 прихильників цієї політичної сили.

Біля приміщення Конституційного Суду на даний момент, за оцінками міліції, перебувають по 5,5 тисяч як представників коаліції, так і представників опозиції. Там встановлено 16 наметів від коаліції і 10 наметів від БЮТ.

Ніяких порушень громадського порядку не зафіксовано.