Янукович 15 хвилин сварився з Яценюком і відправив його додому

Скандальні подробиці візиту Прем`єра Віктора Януковича до Польщі. У Варшаві глава має намір обговорити шляхи виходу з політичної кризи. До аеропорту Бориспіль приїхав міністр закордонних справ Арсеній Яценюк. З вечора, за інформацією джерел 5-го каналу, пан Янукович його запросив із собою в мандрівку.

Утім, члени делегації перед посадкою в літак мали змогу спостерігати 15-хвилинну сварку високопасадовців.

Достеменно невідомий предмет суперечки, утім, після перепалки Прем`єр категорично відмовився брати із собою Арсенія Яценюка до Польщі. Офіційній делегації відсутність міністра пояснили так: мовляв, у Києві має готувати зустріч перших осіб держави з іноземними послами. Замість нього до Варшави поїхав заступник міністра закордонних справ Володимир Хандогій. У Польщі в Прем`єра Віктора Янукович запланована зустріч із тамтешнім чільником уряду - Ярославом Качинським та президентом Лехом Качинським.