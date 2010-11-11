Табачник таки має намір повернути вступні іспити до вузів?

Міністерство освіти і науки України планує повернути вступні іспити до вищих навчальних закладів.

Як повідомили УНІАН в громадській ініціативі „Студентський захист”, про це заявив координатор цієї організації Андрій ЧЕРНИХ.

За його словами, такий висновок можна зробити, ознайомившись з проектом закону «Про вищу освіту» (нова редакція), розміщеному на сайті Міністерстві освіти і науки України 10 листопада.

«Відповідно до законопроекту, планується визначити, що прийом до вищих навчальних закладів буде здійснюватись за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з урахуванням середнього балу державного документа про повну загальну середню освіту та бала вищого навчального закладу», - підкреслив А.ЧЕРНИХ.

В організації зазначили, що це вже є другою спробою Міністерства освіти і науки запровадити на законодавчому рівні повернення системи вступних іспитів, запровадження яких спільно з врахуванням середнього балу атестату за 200-бальною шкалою абсолютно нівелює зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).

«Очевидно, що в МОН є розрахунок на те, що до початку вступної кампанії 2011 року відповідний законопроект буде прийнятий і Міносвіти буде зобов’язане невідкладно внести зміни до Умов прийому, нещодавно затверджених, і таким чином поверне телефонне право, мішки з грошима до вищих навчальних закладів з одного боку, а з іншого – назавжди позбавить можливості розумних молодих людей, особливо з сільської місцевості, вступити до престижних вишів за державним замовленням», - підсумував А.ЧЕРНИХ.